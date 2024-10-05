05 октября 2024
04 октября 2024

Выставку трофейной техники НАТО в ХМАО посетили более 100 тысяч человек

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Выставка трофейной техники НАТО завершила свою работу в Сургуте
Выставка трофейной техники НАТО завершила свою работу в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) выставку трофейной техники НАТО «Сила в правде — гордость и победа» за время работы посетили более 103 тысяч человек. Об этом сообщили в правительстве Югры. 

«Больше 100 тысяч человек посетили выставку трофейной техники. Больше 100 тысяч человек посетили выставку трофейной техники», — написали в telegram-канале «Югра Z Официально».

Полпред президента РФ в УРФО Артем Жога назвал эту выставку одним из самых ярких проектов федерального округа последнего времени. Он отметил, что рад факту того, что аппарат полпреда выступил одним из инициаторов выставки. 

ХМАО стал восьмым регионом, где приняли выставку трофейной техники НАТО. В Сургуте она открылась 27 сентября и проработала немногим больше недели. Далее выставка отправится в ЯНАО. В Новом Уренгое она откроется уже 9 октября

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В Сургуте (ХМАО) выставку трофейной техники НАТО «Сила в правде — гордость и победа» за время работы посетили более 103 тысяч человек. Об этом сообщили в правительстве Югры.  «Больше 100 тысяч человек посетили выставку трофейной техники. Больше 100 тысяч человек посетили выставку трофейной техники», — написали в telegram-канале «Югра Z Официально». Полпред президента РФ в УРФО Артем Жога назвал эту выставку одним из самых ярких проектов федерального округа последнего времени. Он отметил, что рад факту того, что аппарат полпреда выступил одним из инициаторов выставки.  ХМАО стал восьмым регионом, где приняли выставку трофейной техники НАТО. В Сургуте она открылась 27 сентября и проработала немногим больше недели. Далее выставка отправится в ЯНАО. В Новом Уренгое она откроется уже 9 октября. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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