В Пыть-Яхе (ХМАО) 4 октября во втором микрорайоне обрушился асфальт на подъезде к магазину «Пятерочка». Депутат городской думы Людмила Завадская сообщила URA.RU, что сначала была трещина, на месте которой образовалась затем яма, а ответственные лица только спустя два дня установили ограждения на опасном участке.
«В МКУ ЕДДС города Пыть-Ях 4 октября поступили звонки от жителей об обрушении. В 9.00 Аминевой Ольге Вячеславовна сегодня было известно об обрушении. В 12.30 установили сами своими силами с жителями знак „стоп“. Ограждение и сигнальная лента были установлены только 6 октября», — сообщила депутат.
Она отметила, что участок возле дороги достаточно оживленный. Рядом расположены жилые дома, сетевые магазины и пункт выдачи заказов.
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