05 октября 2024
04 октября 2024

В городе ХМАО обрушился асфальт. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте провала сначала была трещина
На месте провала сначала была трещина Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) 4 октября во втором микрорайоне обрушился асфальт на подъезде к магазину «Пятерочка». Депутат городской думы Людмила Завадская сообщила URA.RU, что сначала была трещина, на месте которой образовалась затем яма, а ответственные лица только спустя два дня установили ограждения на опасном участке.

«В МКУ ЕДДС города Пыть-Ях 4 октября поступили звонки от жителей об обрушении. В 9.00 Аминевой Ольге Вячеславовна сегодня было известно об обрушении. В 12.30 установили сами своими силами с жителями знак „стоп“. Ограждение и сигнальная лента были установлены только 6 октября», — сообщила депутат.

Она отметила, что участок возле дороги достаточно оживленный. Рядом расположены жилые дома, сетевые магазины и пункт выдачи заказов.

Ограждение на опасном участке появилось спустя два дня
Ограждение на опасном участке появилось спустя два дня
Фото:

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В Пыть-Яхе (ХМАО) 4 октября во втором микрорайоне обрушился асфальт на подъезде к магазину «Пятерочка». Депутат городской думы Людмила Завадская сообщила URA.RU, что сначала была трещина, на месте которой образовалась затем яма, а ответственные лица только спустя два дня установили ограждения на опасном участке. «В МКУ ЕДДС города Пыть-Ях 4 октября поступили звонки от жителей об обрушении. В 9.00 Аминевой Ольге Вячеславовна сегодня было известно об обрушении. В 12.30 установили сами своими силами с жителями знак „стоп“. Ограждение и сигнальная лента были установлены только 6 октября», — сообщила депутат. Она отметила, что участок возле дороги достаточно оживленный. Рядом расположены жилые дома, сетевые магазины и пункт выдачи заказов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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