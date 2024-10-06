У самолета UTair в ХМАО заклинило стойку шасси

У самолета авиакомпании UTair на рейсе Ханты-Мансийск — Уфа заклинило носовую стойку шасси. Из-за неисправности его пришлось буксировать к перрону. Подробности сообщаются в telegram-канале Aviaincident.
«Аэропорт Ханты-Мансийск. КВС доложил, на исполнительном заклинило носовую стойку. Принял решение буксировки на перрон. Самолет В-734, RA-73067, рейс UTA6414 Ханты-Мансийск — Уфа. Экс-плуатант ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘, — говорится в сообщении.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании UTair с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что самолет Utair совершил экстренную посадку в ХМАО из-за поломки двигателя. У борта следовавшего по маршруту Красноселькуп — Тюмень в полете сломался двигатель и он совершил вынужденную посадку в Сургуте.
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