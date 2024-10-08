Нижневартовский газоперерабатывающий завод, входящий в структуру компании СИБУР, завершил обновление факельной системы, вложив в проект 290 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба «СибурТюменьГаза». Специалисты установили новое оборудование, которое позволяет газу полностью сгорать, не образуя дыма.
«На модернизацию факельной установки ГПЗ в Нижневартовске СИБУР направил почти 290 млн рублей. Реализация проекта позволит минимизировать эффект плотного дыма, а также на 77% снизить воздействие на окружающую среду», — пояснили в пресс-службе.
Факелы на газоперерабатывающем предприятии служат не для сжигания газа, а для утилизации его излишков при остановках или запусках оборудования. Сотрудники заменили оголовок на уже функционирующем факеле. Модернизацию проводили с целью сделать производство более безопасным для людей и природы. Работы по обновлению завершились в августе 2024 года, система успешно прошла тестирование. Исследования показали, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе на заводе и вокруг него не превышает нормы.
Проект на Нижневартовском ГПЗ — часть большой программы СИБУРа по обновлению оборудования на предприятиях. Аналогичные работы провели на Холмогорской и Варьеганской компрессорных станциях, реализован первый этап модернизации на Южно-Балыкском ГПЗ. В 2025 году компания планирует обновить факела еще на двух своих предприятиях.
Ранее URA.RU писало, что СИБУР вложит 29 миллиардов рублей в обновление одного из крупнейших продуктопроводов, который проходит по территории ХМАО. Новая магистраль длинной 300 километров соединит газоперерабатывающие заводы в Нижневартовске и Пыть-Яхе.
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