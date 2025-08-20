Женщину в Златоусте оставили без денег после капельницы от похмелья

В Златоусте (Челябинская область) страдавшая от похмелья женщина обратилась к сомнительным медикам и потеряла 28 тысяч рублей. Как URA.RU рассказал гендиректор клиники «Семейный доктор» Андрей Мезенцев, несчастная обратилась в учреждение за помощью.
«Когда наши сотрудники столкнулись с подобной практикой „коллег“, мы возмутились и направили заявление в городскую прокуратуру. Чтобы расплатиться за услугу, женщине пришлось занимать деньги у соседей и знакомых», — пояснил URA.RU Мезенцев.
Пострадавшая отреагировала на интернет-рекламу услуг по интоксикации. Как URA.RU рассказал собеседник, сомнительная организация зарегистрирована в Екатеринбурге. В Златоусте адрес офиса указан на улице Дворцовой. Однако фактически в названном доме никаких лечебно-профилактических организаций нет.
«После капельницы женщине стало плохо, появились галлюцинации, спутанность сознания. Псевдодоктора воспользовались этим, завладев деньгами», — написал глава клиники в своем обращении в надзорный орган.
Письмо он подготовил, поскольку ситуация не уникальна, а сами пострадавшие обращаться в правоохранительные органы не спешат. Аналогичное заявление отправилось в минздрав Свердловской области.
По данным эксперта, за услугу жительница переплатила минимум в четыре раз. При этом неизвестно, что ей поставили, чтобы выманить деньги.
