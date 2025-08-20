Под Челябинском начали ремонт дороги старым асфальтом

Жители Троицкого района Челябинской области встревожились из-за «странного» ремонта дороги старым асфальтом. Они потребовали проконтролировать ход работ. В областном миндоре уточнили, что происходит на этом участке.

«Кто контролирует ремонт дороги в Ключевке (Троицкий район)? Сейчас его делают ужасно: выбрали хороший кусок дороги. Закатали сверху на него крупный щебень. Потом прилепили куски старого асфальта», — рассказал местный житель в сообществе «Текслер, помоги» в сойсети «ВКонтакте».

Мужчина потребовал проконтролировать ход работ и объяснить, что там намерены делать. В пресс-службе областного миндора рассказали, что на этом участке ремонт дороги только начинается.

«В настоящее время проводится кирковка старого покрытия дороги. Далее будет укладываться щебеночное основание и два слоя асфальтобетонной смеси», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что всего здесь будет отремонтировано 19 км дороги. Работы завершатся в 2027 году.

