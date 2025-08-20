Челябинцу, получившему 12 лет за диверсию, утвердили приговор

Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) утвердил 12-летний срок за диверсию челябинцу Евгению Владыцкому (внесен в список террористов и экстремистов). Информация появилась в базе данных суда.
«Судебный акт оставлен без изменения», — указано в карточке дела. Вероятно, мотивировочная часть решения будет опубликована позднее.
Владыцкого задержали в мае 2024 года. Его обвинили в поджоге оборудования базовой станции сотовой связи на улице Габдуллы Тукая. Также по делу проходил сообщник Владыцкого, который не дожил до приговора.
Владыцкого признали виновным по всем пунктам обвинения. В качестве наказания ему назначили 12 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.
