Челябинцу, получившему 12 лет за диверсию, утвердили приговор

Евгения Владыцкого ждет сначала тюрьма, а потом колония строгого режима
Евгения Владыцкого ждет сначала тюрьма, а потом колония строгого режима

Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) утвердил 12-летний срок за диверсию челябинцу Евгению Владыцкому (внесен в список террористов и экстремистов). Информация появилась в базе данных суда.

«Судебный акт оставлен без изменения», — указано в карточке дела. Вероятно, мотивировочная часть решения будет опубликована позднее. 

Владыцкого задержали в мае 2024 года. Его обвинили в поджоге оборудования базовой станции сотовой связи на улице Габдуллы Тукая. Также по делу проходил сообщник Владыцкого, который не дожил до приговора.

Владыцкого признали виновным по всем пунктам обвинения. В качестве наказания ему назначили 12 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

