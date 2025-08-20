Магнитогорские школьники стали лучшими на чемпионате робототехники в Китае

Магнитогорские робототехники (Челябинская область) завоевали первое и второе места на всемирном чемпионате World Robot Contest в Пекине. Об этом сообщили на пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс».
«Эти достижения подтверждают высокий уровень подготовки наших детей и педагогов в сфере инженерных наук, а также их способность решать практические задачи уровня международных мероприятий. Гордимся нашими ребятами, ценим талант их тренеров и наставников и надеемся, что участие в подобных чемпионатах станет шагом на пути укрепления международного сотрудничества в области образования и технологий», — сообщил директор Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.
В столице Китая завершилась одна из крупнейших мировых площадок, посвященных передовым технологиям — Всемирная конференция роботов 2025 (World Robot Conference 2025). В рамках данного мероприятия прошел международный чемпионат по робототехнике World Robot Contest, который собрал свыше 10 тысяч участников из различных стран.
Делегацию России на форуме представляли учащиеся из Магнитогорска: Кира Дергунова и Алексей Ломацкий (МАОУ «МЛ №1»), а также Алексей Бобровский и Дарья Урсол (Проектная школа «МГТУ им. Г.И. Носова»). Ребята приняли участие в состязаниях категории Super AI Supertrack, где им предстояло конкурировать с двумя тысячами сильнейших соперников в условиях ограниченного времени — на выполнение задания отводилось не более 60 минут. Подготовку команды и ее сопровождение обеспечивал наставник Вадим Дергунов (МОУ «СКОШИ №4», Магнитогорск).
Перед участниками была поставлена задача по созданию и настройке автономного робота, который должен был преодолеть сложную трассу с многочисленными препятствиями. Для успешного выполнения задания требовались высокая концентрация внимания и значительный уровень технических знаний.
«Получить маршрут с неизвестными элементами непосредственно перед стартом — это всегда серьезное испытание. Мы не знали, какие сложности нас ожидают, поэтому было важно быстро сориентироваться, правильно распределить обязанности и оперативно перепрограммировать робота для преодоления полосы препятствий. Основные трудности заключались в постоянной работе на площадке, возникновении технических проблем и дефиците времени», — рассказали члены команды.
В результате, несмотря на высокую конкуренцию и сложные условия, челябинские школьники завоевали первое место в номинации Best Presence — Алексей Ломацкий (МАОУ «МЛ №1») и второе место в номинации Excellent Award — Кира Дергунова (МАОУ «МЛ №1»), Алексей Бобровский и Дарья Урсол (Проектная школа «МГТУ им. Г.И. Носова»).
Помимо участия в чемпионате, магнитогорские школьники посетили выставочную экспозицию интеллектуальных роботов, организованную в инновационном районе Beijing E-Town. Здесь были представлены разработки более чем 200 компаний из разных государств, включая передовые модели сервисных и промышленных роботов, а также новейшие решения в области искусственного интеллекта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!