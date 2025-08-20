От национализированной фирмы ЮГК требуют обеспечить доступ к челябинскому озеру

Областная структура потребовала от фирмы ЮГК открыть доступ к берегу на Увильдах
Областная структура потребовала от фирмы ЮГК открыть доступ к берегу на Увильдах Фото:
Национализация холдинга «Южуралзолото»

От компании «Бизнес-Актив» холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК, Челябинск) госучреждение потребовало обеспечить проход к берегу на озере Увильды в Аргаяшском районе. Согласно данным сайта арбитражного суда, рассмотрение начнется в сентябре. Ответчик владеет бизнес-центром «Челябинск-Сити».

«Учреждение „Особо охраняемые природные территории Челябинской области“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к ООО „Бизнес-Актив“. Требует обязать ответчика обеспечить свободный доступ граждан к 20-ти метровой береговой полосе общего пользования», — указал суд в определении, которым располагает URA.RU.

Пляж находится на территории базы отдыха «Солнечная поляна». Объект расположен в селе Кузнецкое на юго-западном берегу Увильдов. От «Бизнес-Актива» потребовали демонтировать часть забора.

Для проведения судебного заседания суд затребовал текст мирового соглашения. В случае личного отсутствия представителям сторон надо предоставить ходатайство об утверждении этого документа.

До середины июля фирмой владела дочь Евгения Кузнецова вице-спикера заксобрания региона Константина Струкова. После решения о национализации 15 июля компания перешла в собственность Росимущества. Счета компании арестованы. Руководит предприятием снявшийся с выборов в ЗСО Сергей Евтеев.

ЮГК стал государственным на основании иска Генпрокуратуры РФ. Суд принял доводы надзорного ведомства о лоббировании интересов золотодобытчика, которое Струков осуществлял, пользуясь депутатским мандатом. В руки государства перешли компании «УК ЮГК», «Южуралзлото группа компаний», «Хоум», «Бизнес-Актив» и «Уралвент». Бизнес-центром на Кировке ответчик в процессе с госучреждением владеет через фирму «Бизнес-сити».

При подготовке материала URA.RU обратилось к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы, когда поступят.

