От национализированной фирмы ЮГК требуют обеспечить доступ к челябинскому озеру

От компании «Бизнес-Актив» холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК, Челябинск) госучреждение потребовало обеспечить проход к берегу на озере Увильды в Аргаяшском районе. Согласно данным сайта арбитражного суда, рассмотрение начнется в сентябре. Ответчик владеет бизнес-центром «Челябинск-Сити».
«Учреждение „Особо охраняемые природные территории Челябинской области“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к ООО „Бизнес-Актив“. Требует обязать ответчика обеспечить свободный доступ граждан к 20-ти метровой береговой полосе общего пользования», — указал суд в определении, которым располагает URA.RU.
Пляж находится на территории базы отдыха «Солнечная поляна». Объект расположен в селе Кузнецкое на юго-западном берегу Увильдов. От «Бизнес-Актива» потребовали демонтировать часть забора.
Для проведения судебного заседания суд затребовал текст мирового соглашения. В случае личного отсутствия представителям сторон надо предоставить ходатайство об утверждении этого документа.
До середины июля фирмой владела дочь Евгения Кузнецова вице-спикера заксобрания региона Константина Струкова. После решения о национализации 15 июля компания перешла в собственность Росимущества. Счета компании арестованы. Руководит предприятием снявшийся с выборов в ЗСО Сергей Евтеев.
ЮГК стал государственным на основании иска Генпрокуратуры РФ. Суд принял доводы надзорного ведомства о лоббировании интересов золотодобытчика, которое Струков осуществлял, пользуясь депутатским мандатом. В руки государства перешли компании «УК ЮГК», «Южуралзлото группа компаний», «Хоум», «Бизнес-Актив» и «Уралвент». Бизнес-центром на Кировке ответчик в процессе с госучреждением владеет через фирму «Бизнес-сити».
При подготовке материала URA.RU обратилось к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы, когда поступят.
