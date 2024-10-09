В элитном ЖК Сургута продают кофейню. Скрин

Владельцы Coffee People в Сургуте решили продать кофейню из-за переезда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владельцы Coffee People продают кофейню из-за переезда в другой город
Владельцы Coffee People продают кофейню из-за переезда в другой город Фото:

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу кофейню Coffee People. Заведение расположено в одном из элитных жилых комплексов города.

«Площадь кофейни составляет 96,6 квадратных метров. Кухня укомплектована современным оборудованием. Зал вмещает 40 человек. В кафе уже есть полное меню, слаженный штат сотрудников с опытным управляющим», — следует из объявления, опубликованном на онлайн-сервисе.

Корреспондент URA.RU связался с совладельцем заведения. Он сообщил, что причиной продажи кофейни является переезд в другой город. «Продаем бизнес в связи с переездом в Санкт-Петербург. А так, конечно, бы не продавали», — прокомментировала собеседница агентства.

Ранее URA.RU сообщало о продаже в Сургуте кофейни популярной сети Traveler's Coffee. Собственник решил избавиться от заведения, расположенного в торговом центре «Аура», также из-за переезда.

В Сургуте продают кофейню Coffee People
В Сургуте продают кофейню Coffee People
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу кофейню Coffee People. Заведение расположено в одном из элитных жилых комплексов города. «Площадь кофейни составляет 96,6 квадратных метров. Кухня укомплектована современным оборудованием. Зал вмещает 40 человек. В кафе уже есть полное меню, слаженный штат сотрудников с опытным управляющим», — следует из объявления, опубликованном на онлайн-сервисе. Корреспондент URA.RU связался с совладельцем заведения. Он сообщил, что причиной продажи кофейни является переезд в другой город. «Продаем бизнес в связи с переездом в Санкт-Петербург. А так, конечно, бы не продавали», — прокомментировала собеседница агентства. Ранее URA.RU сообщало о продаже в Сургуте кофейни популярной сети Traveler's Coffee. Собственник решил избавиться от заведения, расположенного в торговом центре «Аура», также из-за переезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...