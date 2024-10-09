В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу кофейню Coffee People. Заведение расположено в одном из элитных жилых комплексов города.
«Площадь кофейни составляет 96,6 квадратных метров. Кухня укомплектована современным оборудованием. Зал вмещает 40 человек. В кафе уже есть полное меню, слаженный штат сотрудников с опытным управляющим», — следует из объявления, опубликованном на онлайн-сервисе.
Корреспондент URA.RU связался с совладельцем заведения. Он сообщил, что причиной продажи кофейни является переезд в другой город. «Продаем бизнес в связи с переездом в Санкт-Петербург. А так, конечно, бы не продавали», — прокомментировала собеседница агентства.
Ранее URA.RU сообщало о продаже в Сургуте кофейни популярной сети Traveler's Coffee. Собственник решил избавиться от заведения, расположенного в торговом центре «Аура», также из-за переезда.
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