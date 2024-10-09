В Пермском крае резко выросли зарплаты

В 2024 году в Пермском крае работодатели увеличили зарплатные предложения на 19%. Об этом сообщается в исследовании аналитиков сервиса Headhunter.
«С января по сентябрь зарплатные предложения выросли в регионе на 19%. В сумме это прирост на 9 575 рублей. Желаемые зарплаты за то же время не изменились, и остались на прежнем уровне», — говорится в исследовании.
Аналитики уточняют, что при стабильном уровне средних ожиданий соискателей, зарплатные предложения в регионе продолжают расти. Особенно во второй половине года. В январе средние предложения работодателей составляли 50 тысяч рублей, в июне 55,8 тысяч рублей, а в сентябре — 59,5 тысяч рублей.
Ранее аналитики HeadHunter подсчитали размер средней заработной платы в регионе. Она, по данным специалистов рекрутинговой платформы, составляет почти 60 тысяч рублей.
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