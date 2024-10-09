09 октября 2024

В Пермском крае резко выросли зарплаты

HeadHunter: в 2024 году пермские работодатели повысили зарплаты на 19%
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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С января средняя зарплата пермяков повысилась почти на 10 тысяч рублей
С января средняя зарплата пермяков повысилась почти на 10 тысяч рублей Фото:

В 2024 году в Пермском крае работодатели увеличили зарплатные предложения на 19%. Об этом сообщается в исследовании аналитиков сервиса Headhunter.

«С января по сентябрь зарплатные предложения выросли в регионе на 19%. В сумме это прирост на 9 575 рублей. Желаемые зарплаты за то же время не изменились, и остались на прежнем уровне», — говорится в исследовании.

Аналитики уточняют, что при стабильном уровне средних ожиданий соискателей, зарплатные предложения в регионе продолжают расти. Особенно во второй половине года. В январе средние предложения работодателей составляли 50 тысяч рублей, в июне 55,8 тысяч рублей, а в сентябре — 59,5 тысяч рублей.

Ранее аналитики HeadHunter подсчитали размер средней заработной платы в регионе. Она, по данным специалистов рекрутинговой платформы, составляет почти 60 тысяч рублей.

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В 2024 году в Пермском крае работодатели увеличили зарплатные предложения на 19%. Об этом сообщается в исследовании аналитиков сервиса Headhunter. «С января по сентябрь зарплатные предложения выросли в регионе на 19%. В сумме это прирост на 9 575 рублей. Желаемые зарплаты за то же время не изменились, и остались на прежнем уровне», — говорится в исследовании. Аналитики уточняют, что при стабильном уровне средних ожиданий соискателей, зарплатные предложения в регионе продолжают расти. Особенно во второй половине года. В январе средние предложения работодателей составляли 50 тысяч рублей, в июне 55,8 тысяч рублей, а в сентябре — 59,5 тысяч рублей. Ранее аналитики HeadHunter подсчитали размер средней заработной платы в регионе. Она, по данным специалистов рекрутинговой платформы, составляет почти 60 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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