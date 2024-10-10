Фармаколог Шамина назвала челябинцам препараты для профилактики ОРВИ и простуды

Врач назвала препараты для профилактики сезонных простуд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С наступлением осени начинается сезон простуд и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Чтобы укрепить иммунитет и снизить риск заболеваний, клинический фармаколог Ольга Маратовна Шамина из Клиники Южно-Уральского государственного медуниверситета (ЮУГМУ) подготовила ряд рекомендаций.

«Для профилактики ОРВИ в осенний период важно поддерживать иммунную систему правильным питанием, приемом необходимых витаминов и минералов, а также здоровым образом жизни. Прежде чем принимать какие-либо препараты или добавки, проконсультируйтесь с врачом, чтобы подобрать наиболее подходящие средства для вашего организма», — уточнила Шамина.

Что принимать для профилактики ОРВИ

Витамин D

С приходом осени и зимы многие испытывают дефицит витамина D из-за недостатка солнечного света. Этот витамин важен для поддержания иммунной системы.

Витамин C

Важен для укрепления иммунитета, однако избыток может быть вреден. При разнообразном рационе с достаточным количеством фруктов и овощей добавки витамина C не требуются.

Пробиотики

Здоровая микрофлора кишечника напрямую влияет на сильный иммунитет. Пробиотики (бифидо- и лактобактерии) могут укрепить иммунную систему и защитить от вирусов. Кисломолочные продукты и пробиотические добавки станут отличным выбором в качестве добавок для питания.

Иммуномодуляторы и растительные адаптогены

Препараты на основе эхинацеи, элеутерококка и других адаптогенов могут стимулировать иммунитет. Однако их следует использовать разумно и только по показаниям, предварительно проконсультировавшись с врачом.

Антиоксиданты

Препараты с антиоксидантами (например, ресвератрол или каротиноиды) поддерживают иммунитет и уменьшают воспалительные процессы. Их можно добавлять в рацион через добавки или употребляемые продукты, такие как ягоды, зелень и овощи.

Противовирусные препараты

Противовирусные средства не рекомендуется использовать для профилактики ОРВИ. Их назначают только при заболевании и по указанию врача, поскольку самостоятельный прием может навредить организму.

Образ жизни и профилактика

Ключевыми факторами профилактики являются регулярные физические нагрузки, достаточный сон, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек. Соблюдение гигиены рук и избегание мест с большим скоплением людей также помогут снизить риск заражения.

Беременность и лактация

Беременные и кормящие женщины должны принимать витамины и микроэлементы только под контролем лечащего врача. Самостоятельное назначение может быть опасным как для матери, так и для ребенка.