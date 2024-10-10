Челябинский район заносит снегом. Фото, видео

В Челябинской области пошел снег
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Снегопады продлятся в регионе ближайшие двое суток Фото:

В Челябинской области 10 октября начинаются сильные снегопады. Фото и видео начала зимы прислал URA.RU читатель.

«Деревня Большая Казакбаева, Кунашакский район. Идет снег, прям валит», — рассказал URA.RU Ильдар Г.

Ранее синоптики предупреждали, что сильный снег ожидается в регионе после обеда 10 октября. Согласно прогнозу погоды, снегопады, метели и ветер порывами до 20 метров в секунду придут в область с севера и продлятся около двух суток. Региональные МЧС и ГАИ настоятельно порекомендовали сменить шины на зимние.

В ряде районов Челябинской области началась зима
В ряде районов Челябинской области началась зима

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В Челябинской области 10 октября начинаются сильные снегопады. Фото и видео начала зимы прислал URA.RU читатель. «Деревня Большая Казакбаева, Кунашакский район. Идет снег, прям валит», — рассказал URA.RU Ильдар Г. Ранее синоптики предупреждали, что сильный снег ожидается в регионе после обеда 10 октября. Согласно прогнозу погоды, снегопады, метели и ветер порывами до 20 метров в секунду придут в область с севера и продлятся около двух суток. Региональные МЧС и ГАИ настоятельно порекомендовали сменить шины на зимние.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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