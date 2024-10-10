Снегопады продлятся в регионе ближайшие двое суток
В Челябинской области 10 октября начинаются сильные снегопады. Фото и видео начала зимы прислал URA.RU читатель.
«Деревня Большая Казакбаева, Кунашакский район. Идет снег, прям валит», — рассказал URA.RU Ильдар Г.
Ранее синоптики предупреждали, что сильный снег ожидается в регионе после обеда 10 октября. Согласно прогнозу погоды, снегопады, метели и ветер порывами до 20 метров в секунду придут в область с севера и продлятся около двух суток. Региональные МЧС и ГАИ настоятельно порекомендовали сменить шины на зимние.
В ряде районов Челябинской области началась зима
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