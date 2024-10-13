Текслер будет помогать развивать российский спорт

Текслер вошел в состав совета при президенте по развитию спорта

14 октября 2024 в 03:11 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер включится в решение вопросов развития спорта в стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатора Челябинской области Алексея Текслера включили в Совет по развитию физической культуры и спорта. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Включить в состав Совета губернатора Челябинской области А.Л. Текслера», — говорится в документе. Он опубликован на портале правовой информации. В новый состав вошли президент Федерации гимнастики Олег Белозеров, ректор Московского государственного юридического университета Виктор Блажеев, учредитель фонда «Талант и успех» Валерий Каменский, председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин, и. о. президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе, председатель попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков, исполнительный директор Международной Ассоциации «Небесная грация» Марина Шпехт. Также в списке главы регионов: Андрей Воробьев, Дмитрий Миляев и Радий Хабиров. Ранее Владимир Путин исключил из состава Совета по развитию физической культуры ряд лиц. В их числе секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и экс-глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатора Челябинской области Алексея Текслера включили в Совет по развитию физической культуры и спорта. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Включить в состав Совета губернатора Челябинской области А.Л. Текслера», — говорится в документе. Он опубликован на портале правовой информации. В новый состав вошли президент Федерации гимнастики Олег Белозеров, ректор Московского государственного юридического университета Виктор Блажеев, учредитель фонда «Талант и успех» Валерий Каменский, председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин, и. о. президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе, председатель попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков, исполнительный директор Международной Ассоциации «Небесная грация» Марина Шпехт. Также в списке главы регионов: Андрей Воробьев, Дмитрий Миляев и Радий Хабиров. Ранее Владимир Путин исключил из состава Совета по развитию физической культуры ряд лиц. В их числе секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и экс-глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.