Путин убрал Шойгу из состава Совета по спорту: кто пришел на замену

Путин убрал Шойгу из состава Совета по развитию физкультуры

13 октября 2024 в 02:29 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сменил состав совета по развитию спорта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин исключил ряд лиц, включая секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, из состава Совета по развитию физической культуры и спорта. Из списка были исключены тренер по спортивной художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, глава Приморского края Олег Кожемяко, министр энергетики Сергей Цивилев и ростовский губернатор Василий Голубев. Чем занимается совет и кто заменил исключенных — в материале URA.RU. Чем занимается совет Совет отвечает за развитие физкультуры и спорта в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Совет по развитию физкультуры и спорта — это совещательный орган, помогающий налаживать сотрудничество между различными государственными и общественными организациями. Его основной целью является координация усилий для эффективного развития физической культуры и спорта в России. Совет помогает решать, какие направления в области физической культуры и спорта должны быть самыми важными для государства. Это включает в себя продвижение здорового образа жизни и разработку мер для их реализации. Также он отвечает за оценку важных общественных проектов, связанных со спортом, чтобы понять, насколько они полезны и как их можно улучшить. Совет изучает проекты законов и других нормативных актов, предлагает изменения или улучшения, анализирует текущее положение дел в области физкультуры и спорта как в России, так и за рубежом. Он рассматривает, как государство может поддержать спорт высших достижений, и предлагает, какие условия нужно создать для его развития. Кто пришел на замену исключенным Владимир Путин сменил состав совета Фото: Владимир Андреев © URA.RU В новый состав вошли: генеральный директор РЖД и президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров, глава Промсвязьбанка, председатель попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков, исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе. Также туда попал глава Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Тульской области Дмитрий Миляев, губернатор Башкирии Радий Хабиров и глава «Норильского никеля», председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин. Какие обязанности остались у Шойгу Сергей Шойгу был назначен секретарем Совета безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU В мае 2024 года Владимир Путин предложил назначить главой Минобороны Андрея Белоусова, а Шойгу занял пост секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева. Глава государства также отметил, что Шойгу будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). В июне экс-министр был назначен координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин исключил ряд лиц, включая секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, из состава Совета по развитию физической культуры и спорта. Из списка были исключены тренер по спортивной художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, глава Приморского края Олег Кожемяко, министр энергетики Сергей Цивилев и ростовский губернатор Василий Голубев. Чем занимается совет и кто заменил исключенных — в материале URA.RU. Совет по развитию физкультуры и спорта — это совещательный орган, помогающий налаживать сотрудничество между различными государственными и общественными организациями. Его основной целью является координация усилий для эффективного развития физической культуры и спорта в России. Совет помогает решать, какие направления в области физической культуры и спорта должны быть самыми важными для государства. Это включает в себя продвижение здорового образа жизни и разработку мер для их реализации. Также он отвечает за оценку важных общественных проектов, связанных со спортом, чтобы понять, насколько они полезны и как их можно улучшить. Совет изучает проекты законов и других нормативных актов, предлагает изменения или улучшения, анализирует текущее положение дел в области физкультуры и спорта как в России, так и за рубежом. Он рассматривает, как государство может поддержать спорт высших достижений, и предлагает, какие условия нужно создать для его развития. В новый состав вошли: генеральный директор РЖД и президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров, глава Промсвязьбанка, председатель попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков, исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе. Также туда попал глава Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Тульской области Дмитрий Миляев, губернатор Башкирии Радий Хабиров и глава «Норильского никеля», председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин. В мае 2024 года Владимир Путин предложил назначить главой Минобороны Андрея Белоусова, а Шойгу занял пост секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева. Глава государства также отметил, что Шойгу будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). В июне экс-министр был назначен координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса.