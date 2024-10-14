Депутат Иванов: свердловского бойца СВО ошибочно записали в плен и лишили денег

14 октября 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Военнослужащий не получал выплат в течение пяти месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из Ирбита (Свердловская область), принимавший участие в спецоперации РФ на Украине, по ошибке оказался в списке пленных, из-за чего пять месяцев не получал выплаты. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «С мая месяца ему на банковскую карточку не перечисляют деньги. При этом военная бухгалтерия средства начисляет исправно: денежное довольствие, выплата за награду, за ранение. Боевые даже начисляют», — написал Иванов в своем telegram-канале. По словам депутата, солдат обратился в единый расчетный центр Минобороны, где ему сообщили, что, по их данным, он находится в плену, поэтому банковскую карту и поставили на стоп-лист. «После второго ранения в августе он находился в пункте постоянной дислокации. О чем и сообщил ЕРЦ. Там на слово не поверили и потребовали бумагу от командира», — сказал Иванов, отметив, что командир отказал солдату в такой просьбе. Депутат Госдумы подчеркнул, что уже приступил к разбору обстоятельств ситуации. «Вернем участнику СВО доступ к его же деньгам, чтобы он мог не только смотреть на них, но и тратить», — подытожил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащий из Ирбита (Свердловская область), принимавший участие в спецоперации РФ на Украине, по ошибке оказался в списке пленных, из-за чего пять месяцев не получал выплаты. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «С мая месяца ему на банковскую карточку не перечисляют деньги. При этом военная бухгалтерия средства начисляет исправно: денежное довольствие, выплата за награду, за ранение. Боевые даже начисляют», — написал Иванов в своем telegram-канале. По словам депутата, солдат обратился в единый расчетный центр Минобороны, где ему сообщили, что, по их данным, он находится в плену, поэтому банковскую карту и поставили на стоп-лист. «После второго ранения в августе он находился в пункте постоянной дислокации. О чем и сообщил ЕРЦ. Там на слово не поверили и потребовали бумагу от командира», — сказал Иванов, отметив, что командир отказал солдату в такой просьбе. Депутат Госдумы подчеркнул, что уже приступил к разбору обстоятельств ситуации. «Вернем участнику СВО доступ к его же деньгам, чтобы он мог не только смотреть на них, но и тратить», — подытожил он.