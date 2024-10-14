В минтербезе назвали причину эвакуации пермского автовокзала

Пермский минтербез: здание автовокзала эвакуировали из-за бесхозного предмета
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, пятый день. Пермь , автовокзал пермь
Причиной эвакуации автовокзала послужил неизвестный предмет Фото:

Причиной эвакуации людей из здания центрального автовокзала Перми послужил бесхозный предмет. Об этом сообщили в минтербезе региона.

«В здании автовокзала обнаружен подозрительный предмет. В целях обеспечения безопасности все посетители здания были эвакуированы. Правоохранительные органы проводят проверку. Просим граждан сохранять спокойствие», — сообщили в минтербезе региона.

Сейчас, по данным журналиста URA.RU, машины полиции уехали от автовокзала. «Внутри остались дежурить несколько сотрудников. Когда откроют здание для посетителей — силовики пока не говорят. Полиция продолжает проводить проверку», — сообщил с места событий корреспондент агентства.

Эвакуацию посетителей из здания центрального автовокзала Перми начали около 19:30 вечера. На место срочно выехали экстренные службы. Автовокзал закрыли для посетителей, а его помещения обследовали кинологи с собаками. Автобусы ездили без задержек и отмен — по штатному расписанию, а билеты пассажиры могли приобрести в уличных кассах.

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Причиной эвакуации людей из здания центрального автовокзала Перми послужил бесхозный предмет. Об этом сообщили в минтербезе региона. «В здании автовокзала обнаружен подозрительный предмет. В целях обеспечения безопасности все посетители здания были эвакуированы. Правоохранительные органы проводят проверку. Просим граждан сохранять спокойствие», — сообщили в минтербезе региона. Сейчас, по данным журналиста URA.RU, машины полиции уехали от автовокзала. «Внутри остались дежурить несколько сотрудников. Когда откроют здание для посетителей — силовики пока не говорят. Полиция продолжает проводить проверку», — сообщил с места событий корреспондент агентства. Эвакуацию посетителей из здания центрального автовокзала Перми начали около 19:30 вечера. На место срочно выехали экстренные службы. Автовокзал закрыли для посетителей, а его помещения обследовали кинологи с собаками. Автобусы ездили без задержек и отмен — по штатному расписанию, а билеты пассажиры могли приобрести в уличных кассах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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