В минтербезе назвали причину эвакуации пермского автовокзала

Причиной эвакуации людей из здания центрального автовокзала Перми послужил бесхозный предмет. Об этом сообщили в минтербезе региона.
«В здании автовокзала обнаружен подозрительный предмет. В целях обеспечения безопасности все посетители здания были эвакуированы. Правоохранительные органы проводят проверку. Просим граждан сохранять спокойствие», — сообщили в минтербезе региона.
Сейчас, по данным журналиста URA.RU, машины полиции уехали от автовокзала. «Внутри остались дежурить несколько сотрудников. Когда откроют здание для посетителей — силовики пока не говорят. Полиция продолжает проводить проверку», — сообщил с места событий корреспондент агентства.
Эвакуацию посетителей из здания центрального автовокзала Перми начали около 19:30 вечера. На место срочно выехали экстренные службы. Автовокзал закрыли для посетителей, а его помещения обследовали кинологи с собаками. Автобусы ездили без задержек и отмен — по штатному расписанию, а билеты пассажиры могли приобрести в уличных кассах.
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