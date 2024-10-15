В Челябинске на Хэллоуин выберут лучший костюм и проведут вечеринки. Афиша

16 октября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Хэллоуин начнут отмечать в конце октября, а закончат уже в ноябре Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Мистический праздник Хэллоуин во всем мире отмечают в конце октября. Челябинцам предлагают оправиться на вечеринки в необычном образе в ресторан, бар или клуб. Гостям заведений обещают конкурсы лучших костюмов, призы и специальное меню. Для детей подготовили творческие, кулинарные хэллоуинские мастер-классы и неоновое шоу. URA.RU собрало подборку мест, где в Челябинске можно встретить Хэллоуин. Тематические вечеринки для взрослых В преддверии Хэллоуина ресторан «Максимилианс» анонсирует праздничные мероприятия, которые пройдут 25 и 26 октября. В рамках празднования на сцене заведения выступит музыкальный коллектив «Кафе Улыбка». Посетителям будут предложены различные развлечения, включая мистические анимационные программы, розыгрыш призов и конкурс на лучший костюм. Для участия в мероприятии необходимо забронировать столик, минимальная стоимость которого составляет две тысячи рублей. В некоторых заведениях за оригинальный костюм подарят напиток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В новом баре «Алгоритм» 1 ноября пройдет тематическая вечеринка «От заката до рассвета», посвященная празднованию Хэллоуина. Гостей ждет развлекательная программа, включающая музыку, игры и танцы. Также посетителям предложат принять участие в конкурсе на лучший костюм и насладиться специальными напитками, подходящими к атмосфере праздника. Стоимость билета — от тысячи рублей. В клубе OZZ объединение «Свита» 2 ноября организует вечеринку «THE OPIUM HALLOWEEN». Мероприятие погрузит участников в мрачную атмосферу Хэллоуина с помощью тематически украшенной площадки, а также особого диджей-сета. Гостям будут доступны фотозоны и спецменю, включающее праздничные коктейли. Помимо этого, состоятся розыгрыши призов. Цена за вход начинается — от 349 рублей. В лаундж-баре KAIF 2 ноября также пройдет мероприятие, посвященное Хэллоуину, на котором с программой выступит диджей, а бармены приготовят «жуткие» напитки. Для гостей будут представлены специально украшенные кальяны. Начало торжеств запланировано на 22:00, вход для всех желающих будет свободным. В Челябинске пройдут не только вечеринки, но и киновечера на хэллоуинскую тематику Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Арт-Оранжерее «ЛюбаПетя» 31 октября проведут тематический киновечер «Гадость или сладость», где посмотрят фильмы про Хэллоуин. Стоимость просмотра одного фильма — 150 рублей. Хэллоуинские мероприятия для детей Игровая комната «Остров сокровищ» 27 и 31 октября приглашает на детскую вечеринку, посвященную Хэллоуину. Программа мероприятия включает в себя дискотеку, мистический «секретный ящик страха», неоновый аквагрим, мастер-класс по созданию неоновых слаймов и неоновое шоу. Для гостей будет организована фотозона. Участие в мероприятии обойдется в 1500 рублей. Детей научат готовить «страшно-вкусное» печенье и лепить тарелки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В честь празднования Хэллоуина студия живописи «АртЛаб» проведет специальный мастер-класс по росписи тарелок. В рамках этого события предусмотрена развлекательная программа, посвященная миру Гарри Поттера, где дети смогут погрузиться в атмосферу Хогвартса, заняться варением зелий, поучаствовать в магическом ритуале и раскрывать мистические загадки. Участников ждут подарки и лакомства. Стоимость участия составит 2500 рублей. Гончарная школа «Колокол» 28 и 31 октября приглашает на занятия по лепке тарелок, которые будут выполнены в форме тыкв, привидений и котелков для зелий, а также других хэллоуинских символов. Стоимость участия начинается от 1800 рублей. В кулинарной студии «Классное время» детей научат готовить печенье «Пальцы ведьмы» и зелье «Лимонадное ассорти». Помимо готовки, пройдет и хэллоуинский квест, в конце которого участники получат подарки. Стоимость участия — две тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мистический праздник Хэллоуин во всем мире отмечают в конце октября. Челябинцам предлагают оправиться на вечеринки в необычном образе в ресторан, бар или клуб. Гостям заведений обещают конкурсы лучших костюмов, призы и специальное меню. Для детей подготовили творческие, кулинарные хэллоуинские мастер-классы и неоновое шоу. URA.RU собрало подборку мест, где в Челябинске можно встретить Хэллоуин. В преддверии Хэллоуина ресторан «Максимилианс» анонсирует праздничные мероприятия, которые пройдут 25 и 26 октября. В рамках празднования на сцене заведения выступит музыкальный коллектив «Кафе Улыбка». Посетителям будут предложены различные развлечения, включая мистические анимационные программы, розыгрыш призов и конкурс на лучший костюм. Для участия в мероприятии необходимо забронировать столик, минимальная стоимость которого составляет две тысячи рублей. В новом баре «Алгоритм» 1 ноября пройдет тематическая вечеринка «От заката до рассвета», посвященная празднованию Хэллоуина. Гостей ждет развлекательная программа, включающая музыку, игры и танцы. Также посетителям предложат принять участие в конкурсе на лучший костюм и насладиться специальными напитками, подходящими к атмосфере праздника. Стоимость билета — от тысячи рублей. В клубе OZZ объединение «Свита» 2 ноября организует вечеринку «THE OPIUM HALLOWEEN». Мероприятие погрузит участников в мрачную атмосферу Хэллоуина с помощью тематически украшенной площадки, а также особого диджей-сета. Гостям будут доступны фотозоны и спецменю, включающее праздничные коктейли. Помимо этого, состоятся розыгрыши призов. Цена за вход начинается — от 349 рублей. В лаундж-баре KAIF 2 ноября также пройдет мероприятие, посвященное Хэллоуину, на котором с программой выступит диджей, а бармены приготовят «жуткие» напитки. Для гостей будут представлены специально украшенные кальяны. Начало торжеств запланировано на 22:00, вход для всех желающих будет свободным. В Арт-Оранжерее «ЛюбаПетя» 31 октября проведут тематический киновечер «Гадость или сладость», где посмотрят фильмы про Хэллоуин. Стоимость просмотра одного фильма — 150 рублей. Игровая комната «Остров сокровищ» 27 и 31 октября приглашает на детскую вечеринку, посвященную Хэллоуину. Программа мероприятия включает в себя дискотеку, мистический «секретный ящик страха», неоновый аквагрим, мастер-класс по созданию неоновых слаймов и неоновое шоу. Для гостей будет организована фотозона. Участие в мероприятии обойдется в 1500 рублей. В честь празднования Хэллоуина студия живописи «АртЛаб» проведет специальный мастер-класс по росписи тарелок. В рамках этого события предусмотрена развлекательная программа, посвященная миру Гарри Поттера, где дети смогут погрузиться в атмосферу Хогвартса, заняться варением зелий, поучаствовать в магическом ритуале и раскрывать мистические загадки. Участников ждут подарки и лакомства. Стоимость участия составит 2500 рублей. Гончарная школа «Колокол» 28 и 31 октября приглашает на занятия по лепке тарелок, которые будут выполнены в форме тыкв, привидений и котелков для зелий, а также других хэллоуинских символов. Стоимость участия начинается от 1800 рублей. В кулинарной студии «Классное время» детей научат готовить печенье «Пальцы ведьмы» и зелье «Лимонадное ассорти». Помимо готовки, пройдет и хэллоуинский квест, в конце которого участники получат подарки. Стоимость участия — две тысячи рублей.