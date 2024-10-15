Прокуратура запретила строить многоэтажки в Ленинском районе Челябинска

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Суд отменил постановление мэрии об утверждении панировки территории Фото:

Областной суд поддержал жителей частного сектора в Ленинском районе Челябинска и запретил строить там два многоэтажных дома. Жители не только выступали против строительства на публичных слушаниях, но и написали коллективное обращение, сообщается на сайте прокуратуры.

«Прокурор обратился в суд с иском об отмене постановления администрации об утверждении документации по планировке территории. По результатам рассмотрения искового заявления требования прокурора об отмене незаконного нормативного акта были удовлетворены в полном объеме. После указанное решение было обжаловано ответчиком. Челябинский областной суд с учетом позиции прокуратуры решение суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили в ведомстве.

В Челябинске прокуратура изучила коллективное обращение жителей поселка Первый Плановый Ленинского района о несогласии со строительством двух многоквартирных домов на территории поселка в границах улиц Барбюса, Стахановцев, Коммунаров, переулка Вагонный 2-й в Ленинском районе города Челябинска. Далее была проведена проверка.

Согласно документу, жители частных домов выступили против возведения многоэтажек в частном секторе, где они проживают. Проверка показала, что мнение граждан не было учтено на публичных слушаниях при рассмотрении проекта планировки территории под застройку.

В феврале 2023 года челябинцы на публичных слушаниях выступили против строительства многоэтажных домов в частном секторе Ленинского района. На публичные слушания тогда пришли более 70 человек, в результате проект строительства был вынесен на комиссию, а затем — одобрен.

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Областной суд поддержал жителей частного сектора в Ленинском районе Челябинска и запретил строить там два многоэтажных дома. Жители не только выступали против строительства на публичных слушаниях, но и написали коллективное обращение, сообщается на сайте прокуратуры. «Прокурор обратился в суд с иском об отмене постановления администрации об утверждении документации по планировке территории. По результатам рассмотрения искового заявления требования прокурора об отмене незаконного нормативного акта были удовлетворены в полном объеме. После указанное решение было обжаловано ответчиком. Челябинский областной суд с учетом позиции прокуратуры решение суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили в ведомстве. В Челябинске прокуратура изучила коллективное обращение жителей поселка Первый Плановый Ленинского района о несогласии со строительством двух многоквартирных домов на территории поселка в границах улиц Барбюса, Стахановцев, Коммунаров, переулка Вагонный 2-й в Ленинском районе города Челябинска. Далее была проведена проверка. Согласно документу, жители частных домов выступили против возведения многоэтажек в частном секторе, где они проживают. Проверка показала, что мнение граждан не было учтено на публичных слушаниях при рассмотрении проекта планировки территории под застройку. В феврале 2023 года челябинцы на публичных слушаниях выступили против строительства многоэтажных домов в частном секторе Ленинского района. На публичные слушания тогда пришли более 70 человек, в результате проект строительства был вынесен на комиссию, а затем — одобрен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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