В ноябре трем категориям россиян пообещали повышенную пенсию

В России с начала ноября текущего года вырастут пенсии граждан, достигших 80 лет, а также работников угольной промышленности и членов летных экипажей. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Россияне, отпраздновавшие 80-летие в октябре, в ноябре будут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Сейчас она составляет 8 134,88 рубля. Но в следующем месяце размер поддержки увеличится вдвое. Также с начала ноября вырастут выплаты у членов летных экипажей и работников угольной отрасли», — пояснил Александр Сафонов в интервью изданию «Москва 24».
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказывала что страховая пенсия у пожилых жителей страны вырастет на 7,3% с января следующего года, пишет RT. Также нижняя палата парламента приняла законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии, основываясь на данных об увеличении продолжительности жизни россиян.
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