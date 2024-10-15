15 октября 2024

В ноябре трем категориям россиян пообещали повышенную пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
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Повышенные выплаты граждане РФ будут получать уже с 1 ноября
Повышенные выплаты граждане РФ будут получать уже с 1 ноября Фото:

В России с начала ноября текущего года вырастут пенсии граждан, достигших 80 лет, а также работников угольной промышленности и членов летных экипажей. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Россияне, отпраздновавшие 80-летие в октябре, в ноябре будут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Сейчас она составляет 8 134,88 рубля. Но в следующем месяце размер поддержки увеличится вдвое. Также с начала ноября вырастут выплаты у членов летных экипажей и работников угольной отрасли», — пояснил Александр Сафонов в интервью изданию «Москва 24».

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказывала что страховая пенсия у пожилых жителей страны вырастет на 7,3% с января следующего года, пишет RT. Также нижняя палата парламента приняла законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии, основываясь на данных об увеличении продолжительности жизни россиян.

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В России с начала ноября текущего года вырастут пенсии граждан, достигших 80 лет, а также работников угольной промышленности и членов летных экипажей. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Россияне, отпраздновавшие 80-летие в октябре, в ноябре будут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Сейчас она составляет 8 134,88 рубля. Но в следующем месяце размер поддержки увеличится вдвое. Также с начала ноября вырастут выплаты у членов летных экипажей и работников угольной отрасли», — пояснил Александр Сафонов в интервью изданию «Москва 24». Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказывала что страховая пенсия у пожилых жителей страны вырастет на 7,3% с января следующего года, пишет RT. Также нижняя палата парламента приняла законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии, основываясь на данных об увеличении продолжительности жизни россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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