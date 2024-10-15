Госдума приняла закон о пенсии, ожидая, что россияне станут жить дольше

Госдума приняла законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2025 год продолжительностью 270 месяцев. Такое решение основано на предварительных данных об увеличении продолжительности жизни россиян.
«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2025 год устанавливается продолжительностью 270 месяцев. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2025 года», — написано в официальном документе. Он опубликован на сайте обеспечения законодательной деятельности Госдумы.
Согласно последним данным Росстата за 2023 год, количество мужчин в возрасте 60 лет составляет более 850 тысяч, а женщин в возрасте 55 лет — более 940 тысяч, с прогнозируемой продолжительностью жизни 17,7 и 27,04 года соответственно. Исходя из методики расчета, ожидаемый срок выплат накопительной пенсии в 2025 году для этих возрастных групп будет равен 271 месяцу, говорится в пояснительной записке к закону.
Однако максимальный ожидаемый период выплаты накопительной пенсии с 1 января 2025 года ограничен 270 месяцами. В случае превышения расчетного периода над максимальным применяется последний.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что размер страховых пенсий с 1 января вырастет на 7,3%. Увеличение коснется как работающих, так и неработающих, пишет «360.ru». По словам Бессараб, индексацию пенсии получат более семи миллионов работающих пенсионеров.
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