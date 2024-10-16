Пермский суд отправил в колонию убийцу девушки, ушедшей за червями для рыбалки

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15-летнему жителю Александровского округа, убившему Александру Шелунцову, дали девять лет колонии
15-летнему жителю Александровского округа, убившему Александру Шелунцову, дали девять лет колонии Фото:

Подростка, убившего Александру Шелунцову в поселке Яйва Александровского округа (Пермский край), отправили в воспитательную колонию на девять лет. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Пермского края.

«15-летний житель Александровского округа признан виновным в грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ), грабеже, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья (п. „г“ ч. 2 ст. 161 УК РФ), изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и убийстве, сопряженном с изнасилованием (п. „к“ ч. 2 ст. 105 УК РФ). Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор суда не вступил в законную силу», — сообщили в ведомстве.

Днем 20 апреля 2024 года несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения схватил потерпевшую за шею и потребовал отдать ему деньги и телефон. После этого подросток ее изнасиловал. Испугавшись ответственности за совершенное, он нанес ей удары деревянной палкой. Девушка скончалась на месте, ее тело осужденный спрятал в канаве. В этот же день он украл телефон у несовершеннолетней местной жительницы.

Ранее URA.RU рассказало, что Александра Шелунцова пропала 20 апреля 2024 года. Она ушла копать червей для рыбалки и не вернулась. Позже ее нашли мертвой. В ее убийстве подозревают 15-летнего подростка, с которым Шелунцова была знакома.

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Подростка, убившего Александру Шелунцову в поселке Яйва Александровского округа (Пермский край), отправили в воспитательную колонию на девять лет. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Пермского края. «15-летний житель Александровского округа признан виновным в грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ), грабеже, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья (п. „г“ ч. 2 ст. 161 УК РФ), изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и убийстве, сопряженном с изнасилованием (п. „к“ ч. 2 ст. 105 УК РФ). Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор суда не вступил в законную силу», — сообщили в ведомстве. Днем 20 апреля 2024 года несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения схватил потерпевшую за шею и потребовал отдать ему деньги и телефон. После этого подросток ее изнасиловал. Испугавшись ответственности за совершенное, он нанес ей удары деревянной палкой. Девушка скончалась на месте, ее тело осужденный спрятал в канаве. В этот же день он украл телефон у несовершеннолетней местной жительницы. Ранее URA.RU рассказало, что Александра Шелунцова пропала 20 апреля 2024 года. Она ушла копать червей для рыбалки и не вернулась. Позже ее нашли мертвой. В ее убийстве подозревают 15-летнего подростка, с которым Шелунцова была знакома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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