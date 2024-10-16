Миллиардер из ХМАО займется поставками полуфабрикатов «Росатому»

Ринат Салихов, миллиардер из Когалыма (ХМАО) и владелец активов на сумму 3,7 млрд руб., займется поставками еды для нужд «Росатома». Его компания «Кьюми», которая специализируется на производстве автоматов для продажи готовой еды, выиграла тендер на сумму 1 990 000 рублей для обеспечения гостиницы «Орбиталь» Санкт-Петербургского филиала АНО ДПО «Техническая академия Росатома».
«Компания „Кьюми“ обязуется осуществлять поставку готовых блюд для АНО ДПО „Техническая академия Росатома“ с доставкой на склад заказчика. Общая стоимость контракта — 1 990 000 рублей», — указано в документах тендера, которые есть в распоряжении URA.RU.
В поставку также входит разгрузка продукции на месте и обеспечение качественной упаковки. Среди блюд для гостиницы есть бефстроганов, борщ с телятиной, суп Том Ям с морепродуктами и вареники. Кроме того, в меню включены блюда экзотической кухни, такие как фунчоза и скандинавская уха.
Ринат Салихов вместе с отцом Равилем Салиховым являются учредителями нефтесервисной компании «Аргос» из Когалыма. Годовая выручка предприятия составляет порядка 60 миллиардов рублей. Салихову-младшему принадлежит 15% акций фирмы. Несколько лет назад он вложился в компанию «Кьюми». В настоящее время Ринат владеет пятой долей этой фирмы.
Агентство направило запросы в компании. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что миллиардер из ХМАО Салихов ликвидирует свою фирму. «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин» прекратит существование после слияния с другой его фирмой — «Аргос», сообщается в официальных данных о государственной регистрации юридических лиц.
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