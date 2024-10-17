В ЦБ сообщили, что первые международные криптоплатежи начнутся в 2024 году

До конца года начнутся криптоплатежи России, заявил Набиуллина
Первые международные платежи в криптовалюте со стороны России ожидаются в 2024 году. Об этом сообщила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
«Первые международные платежи России в криптовалюте пройдут до конца этого года», — передает слова Набиуллиной РИА «Новости». 7 октября появилась информация, что РФ имеет потенциал потеснить США на рынке майнинга и в области международных крипто-платежей, что вызывает обеспокоенность у западных стран.
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