В Госдуме заявили, что запрет чайлдфри не связан с налогом на бездетность

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не имеет отношения к налогу на бездетность. Об этом рассказала один из авторов пакета законопроектов, член думского комитета по просвещению Эльвира Аиткулова.
«Разговоры, инициативы, которые звучат о том, что этот пакет законопроектов связан как-то с введением налога на бездетность, это беспочвенно», — передает слова Аиткуловой ТАСС. Законопроект, предложенный группой депутатов и сенаторов, предполагает штрафы за пропаганду отказа от деторождения.
Денежное наказание может достигать до пяти миллионов рублей для юридических лиц и до 400 тысяч рублей для граждан. При пропаганде среди несовершеннолетних штраф увеличивается.
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