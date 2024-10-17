В Госдуме заявили, что запрет чайлдфри не связан с налогом на бездетность

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В Госдуме опровергли связь между запретом чайлдфри и налогом на бездетность
В Госдуме опровергли связь между запретом чайлдфри и налогом на бездетность Фото:

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не имеет отношения к налогу на бездетность. Об этом рассказала один из авторов пакета законопроектов, член думского комитета по просвещению Эльвира Аиткулова.

«Разговоры, инициативы, которые звучат о том, что этот пакет законопроектов связан как-то с введением налога на бездетность, это беспочвенно», — передает слова Аиткуловой ТАСС. Законопроект, предложенный группой депутатов и сенаторов, предполагает штрафы за пропаганду отказа от деторождения.

Денежное наказание может достигать до пяти миллионов рублей для юридических лиц и до 400 тысяч рублей для граждан. При пропаганде среди несовершеннолетних штраф увеличивается.

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Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не имеет отношения к налогу на бездетность. Об этом рассказала один из авторов пакета законопроектов, член думского комитета по просвещению Эльвира Аиткулова. «Разговоры, инициативы, которые звучат о том, что этот пакет законопроектов связан как-то с введением налога на бездетность, это беспочвенно», — передает слова Аиткуловой ТАСС. Законопроект, предложенный группой депутатов и сенаторов, предполагает штрафы за пропаганду отказа от деторождения. Денежное наказание может достигать до пяти миллионов рублей для юридических лиц и до 400 тысяч рублей для граждан. При пропаганде среди несовершеннолетних штраф увеличивается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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