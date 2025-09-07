Песков рассказал, что об общении Путина и Трампа думают в других странах

Лидеры зарубежных стран поддерживают диалог между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, а также приветствуют их попытки мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В целом диалог между Российской Федерацией и Соединенными Штатами на высшем уровне приветствуется всеми собеседниками Путина», — заявил Песков в интервью агентству ТАСС на полях Восточного экономического форума. Он добавил, что коллеги российского лидера поддерживают усилия по мирному решению украинского вопроса.
Ранее, 15 августа, на военной базе в Анкоридже (Аляска, США) прошли переговоры между Путиным и Трампом, по итогам которых стороны выразили готовность совместно добиваться завершения конфликта на Украине. Вслед за этим президент США встретился с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, с которыми обсудил гарантии безопасности для Киева в координации с Вашингтоном.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.