Песков рассказал, что об общении Путина и Трампа думают в других странах

Песков: лидеры зарубежных стран приветствуют общение Путина и Трампа
Лидеры зарубежных стран поддерживают диалог между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, а также приветствуют их попытки мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом диалог между Российской Федерацией и Соединенными Штатами на высшем уровне приветствуется всеми собеседниками Путина», — заявил Песков в интервью агентству ТАСС на полях Восточного экономического форума. Он добавил, что коллеги российского лидера поддерживают усилия по мирному решению украинского вопроса.

Ранее, 15 августа, на военной базе в Анкоридже (Аляска, США) прошли переговоры между Путиным и Трампом, по итогам которых стороны выразили готовность совместно добиваться завершения конфликта на Украине. Вслед за этим президент США встретился с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, с которыми обсудил гарантии безопасности для Киева в координации с Вашингтоном.

