В Екатеринбурге при выборе УК подделали подписи, заведено уголовное дело

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Служба по контракту. Курган, документ, подпись, контрактная служба, бумага, служба по контракту
Прокуратура взяла на контроль расследование дела Фото:

В Екатеринбурге при выборе управляющей компании дома № 16/3 по улице Спутников подделали подписи, поэтому в голосовании выиграла организация «Жилспектр». На беззаконие жильцы пожаловались в прокуратуру, после чего было заведено уголовное дело. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«На общем собрании собственников жилых помещений вышеуказанного дома было принято решение о выборе управляющей организации ООО „Жилспектр“… Часть подписей, проставленных на листах голосования, являются поддельными и не принадлежат собственникам жилых помещений», — следует из сообщения.

Уголовное дело заведено по части пятой статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Его расследование находится на контроле прокуратуры.

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В Екатеринбурге при выборе управляющей компании дома № 16/3 по улице Спутников подделали подписи, поэтому в голосовании выиграла организация «Жилспектр». На беззаконие жильцы пожаловались в прокуратуру, после чего было заведено уголовное дело. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «На общем собрании собственников жилых помещений вышеуказанного дома было принято решение о выборе управляющей организации ООО „Жилспектр“… Часть подписей, проставленных на листах голосования, являются поддельными и не принадлежат собственникам жилых помещений», — следует из сообщения. Уголовное дело заведено по части пятой статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Его расследование находится на контроле прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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