В Екатеринбурге при выборе УК подделали подписи, заведено уголовное дело

17 октября 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Прокуратура взяла на контроль расследование дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге при выборе управляющей компании дома № 16/3 по улице Спутников подделали подписи, поэтому в голосовании выиграла организация «Жилспектр». На беззаконие жильцы пожаловались в прокуратуру, после чего было заведено уголовное дело. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «На общем собрании собственников жилых помещений вышеуказанного дома было принято решение о выборе управляющей организации ООО „Жилспектр“… Часть подписей, проставленных на листах голосования, являются поддельными и не принадлежат собственникам жилых помещений», — следует из сообщения. Уголовное дело заведено по части пятой статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Его расследование находится на контроле прокуратуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге при выборе управляющей компании дома № 16/3 по улице Спутников подделали подписи, поэтому в голосовании выиграла организация «Жилспектр». На беззаконие жильцы пожаловались в прокуратуру, после чего было заведено уголовное дело. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «На общем собрании собственников жилых помещений вышеуказанного дома было принято решение о выборе управляющей организации ООО „Жилспектр“… Часть подписей, проставленных на листах голосования, являются поддельными и не принадлежат собственникам жилых помещений», — следует из сообщения. Уголовное дело заведено по части пятой статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Его расследование находится на контроле прокуратуры.