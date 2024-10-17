В Екатеринбурге при выборе УК подделали подписи, заведено уголовное дело

В Екатеринбурге при выборе управляющей компании дома № 16/3 по улице Спутников подделали подписи, поэтому в голосовании выиграла организация «Жилспектр». На беззаконие жильцы пожаловались в прокуратуру, после чего было заведено уголовное дело. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
«На общем собрании собственников жилых помещений вышеуказанного дома было принято решение о выборе управляющей организации ООО „Жилспектр“… Часть подписей, проставленных на листах голосования, являются поддельными и не принадлежат собственникам жилых помещений», — следует из сообщения.
Уголовное дело заведено по части пятой статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Его расследование находится на контроле прокуратуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!