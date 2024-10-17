Бастрыкин разберется с выдачей коляски челябинке-инвалиду

Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в Троицке (Челябинская область), где власти не могут в нужной мере помочь девушке-инвалиду. За помощью к главе Следкома обратилась мать девочки, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«К Бастрыкину обратилась жительница Троицка в интересах дочери, являющейся инвалидом I группы. Она сообщила, что предоставленные девушке в 2021 году два кресла-коляски имели дефекты, из-за чего женщина неоднократно проводила ремонт за свой счет. Предлагаемое в настоящее время техническое средство реабилитации не отвечает физическому состоянию инвалида, однако у семьи не имеется возможности приобрести улучшенное оборудование. Также заявительница указывает, что из-за отсутствия собственного жилья они вынуждены арендовать квартиру, что для семьи финансово затруднительно», — сообщает пресс-служба СК РФ.

По данному факту в СУ СКР по Челябинской области начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил доложить о ее результатах и принятом решении. Исполнение поручения поставлено на контроль.