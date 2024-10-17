Бастрыкин разберется с выдачей коляски челябинке-инвалиду

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в Троицке (Челябинская область), где власти не могут в нужной мере помочь девушке-инвалиду. За помощью к главе Следкома обратилась мать девочки, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«К Бастрыкину обратилась жительница Троицка в интересах дочери, являющейся инвалидом I группы. Она сообщила, что предоставленные девушке в 2021 году два кресла-коляски имели дефекты, из-за чего женщина неоднократно проводила ремонт за свой счет. Предлагаемое в настоящее время техническое средство реабилитации не отвечает физическому состоянию инвалида, однако у семьи не имеется возможности приобрести улучшенное оборудование. Также заявительница указывает, что из-за отсутствия собственного жилья они вынуждены арендовать квартиру, что для семьи финансово затруднительно», — сообщает пресс-служба СК РФ.

По данному факту в СУ СКР по Челябинской области начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил доложить о ее результатах и принятом решении. Исполнение поручения поставлено на контроль.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в Троицке (Челябинская область), где власти не могут в нужной мере помочь девушке-инвалиду. За помощью к главе Следкома обратилась мать девочки, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «К Бастрыкину обратилась жительница Троицка в интересах дочери, являющейся инвалидом I группы. Она сообщила, что предоставленные девушке в 2021 году два кресла-коляски имели дефекты, из-за чего женщина неоднократно проводила ремонт за свой счет. Предлагаемое в настоящее время техническое средство реабилитации не отвечает физическому состоянию инвалида, однако у семьи не имеется возможности приобрести улучшенное оборудование. Также заявительница указывает, что из-за отсутствия собственного жилья они вынуждены арендовать квартиру, что для семьи финансово затруднительно», — сообщает пресс-служба СК РФ. По данному факту в СУ СКР по Челябинской области начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил доложить о ее результатах и принятом решении. Исполнение поручения поставлено на контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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