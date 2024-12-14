«Однушка» в Челябинске в новогоднюю ночь обойдется в 25 тысяч. Скрин

15 декабря 2024 в 01:44 Размер текста - 17 +

В середине декабря в Челябинске можно найти сотни вариантов аренды жилья на новогоднюю ночь Фото: Илья Московец © URA.RU Максимальная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Челябинске в ночь на 1 января 2025 года обойдется в 25 тысяч рублей. За эту сумму желающим готовы предложить жилплощадь в 40 квадратных метров с двумя кроватями. Соответствующая информация размещена на интернет-доске объявлений. «Челябинск, улица Доватора. Квартира возле железнодорожного вокзала, сдается посуточно. Не сдается лицам моложе 25 лет и для развлекательных мероприятий. При заселении требуется залог в размере двух тысяч рублей», — сообщается на сайте «Авито». Согласно объявлению заселение с 31 декабря на 1 января обойдется желающим в 25 тысяч рублей. Условия раннего заселения и позднего выезда оговариваются индивидуально. За 15,5 тыс рублей в новогоднюю ночь предлагается «однушка» на двоих площадью 48 квадратных метров на улице Энгельса. Арендатор отметил, что размещение возможно до шести человек, но цена будет выше. Самая дешевая студия или однокомнатная квартира в Челябинске с 31 декабря на 1 января обойдется в 1700 рублей. Всего на доске объявлений представлены более 400 объявлений о посуточной сдаче жилья в городе. Как сообщало URA.RU ранее, стоимость бронирования квартир в новогодние праздники в Челябинске составляет в среднем 3 700 рублей. Особой популярностью пользуются апартаменты-студии или «однушки». Автор объявления уточнил, что цена действительна при размещении двух гостей на одном спальном месте Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/kvartiry/1-k._kvartira_40_m_2_krovati_3500806492 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Максимальная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Челябинске в ночь на 1 января 2025 года обойдется в 25 тысяч рублей. За эту сумму желающим готовы предложить жилплощадь в 40 квадратных метров с двумя кроватями. Соответствующая информация размещена на интернет-доске объявлений. «Челябинск, улица Доватора. Квартира возле железнодорожного вокзала, сдается посуточно. Не сдается лицам моложе 25 лет и для развлекательных мероприятий. При заселении требуется залог в размере двух тысяч рублей», — сообщается на сайте «Авито». Согласно объявлению заселение с 31 декабря на 1 января обойдется желающим в 25 тысяч рублей. Условия раннего заселения и позднего выезда оговариваются индивидуально. За 15,5 тыс рублей в новогоднюю ночь предлагается «однушка» на двоих площадью 48 квадратных метров на улице Энгельса. Арендатор отметил, что размещение возможно до шести человек, но цена будет выше. Самая дешевая студия или однокомнатная квартира в Челябинске с 31 декабря на 1 января обойдется в 1700 рублей. Всего на доске объявлений представлены более 400 объявлений о посуточной сдаче жилья в городе. Как сообщало URA.RU ранее, стоимость бронирования квартир в новогодние праздники в Челябинске составляет в среднем 3 700 рублей. Особой популярностью пользуются апартаменты-студии или «однушки».