Пьяный екатеринбуржец разбил топором окна дома из-за отключения света. Фото

15 декабря 2024 в 02:29 Размер текста - 17 +

Мужчина выбил несколько окон в многоэтажке (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на улице Суходольская, 47 мужчина разбил окна дома топором. Так он решил отомстить управляющей компании за отключение света. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Днем 14 декабря на улице Суходольская, 47 один из жителей многоквартирного дома с топором пошел мстить местному ТСЖ за кратковременное отключение электроэнергии», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам жителей района, перед этим мужчина выпил алкоголь и купил топор в строительном магазине, который находился рядом. Однако он не заметил и по ошибке разбил не только окна многоэтажки, но еще и витрину магазина «Бристоль». telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Суходольская, 47 мужчина разбил окна дома топором. Так он решил отомстить управляющей компании за отключение света. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Днем 14 декабря на улице Суходольская, 47 один из жителей многоквартирного дома с топором пошел мстить местному ТСЖ за кратковременное отключение электроэнергии», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам жителей района, перед этим мужчина выпил алкоголь и купил топор в строительном магазине, который находился рядом. Однако он не заметил и по ошибке разбил не только окна многоэтажки, но еще и витрину магазина «Бристоль».