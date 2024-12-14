14 декабря 2024

Пьяный екатеринбуржец разбил топором окна дома из-за отключения света. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом № 81 на улице Сибирской. Нижний Тагил , разбитое окно, сибирская 81
Мужчина выбил несколько окон в многоэтажке (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Суходольская, 47 мужчина разбил окна дома топором. Так он решил отомстить управляющей компании за отключение света. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«Днем 14 декабря на улице Суходольская, 47 один из жителей многоквартирного дома с топором пошел мстить местному ТСЖ за кратковременное отключение электроэнергии», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

По словам жителей района, перед этим мужчина выпил алкоголь и купил топор в строительном магазине, который находился рядом. Однако он не заметил и по ошибке разбил не только окна многоэтажки, но еще и витрину магазина «Бристоль».

Фото:

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В Екатеринбурге на улице Суходольская, 47 мужчина разбил окна дома топором. Так он решил отомстить управляющей компании за отключение света. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Днем 14 декабря на улице Суходольская, 47 один из жителей многоквартирного дома с топором пошел мстить местному ТСЖ за кратковременное отключение электроэнергии», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам жителей района, перед этим мужчина выпил алкоголь и купил топор в строительном магазине, который находился рядом. Однако он не заметил и по ошибке разбил не только окна многоэтажки, но еще и витрину магазина «Бристоль».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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