В Екатеринбурге на улице Суходольская, 47 мужчина разбил окна дома топором. Так он решил отомстить управляющей компании за отключение света. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
«Днем 14 декабря на улице Суходольская, 47 один из жителей многоквартирного дома с топором пошел мстить местному ТСЖ за кратковременное отключение электроэнергии», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
По словам жителей района, перед этим мужчина выпил алкоголь и купил топор в строительном магазине, который находился рядом. Однако он не заметил и по ошибке разбил не только окна многоэтажки, но еще и витрину магазина «Бристоль».
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