14 декабря 2024

FT: на Украине закрыли важный завод и уволили командующего из-за действий ВС РФ

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ВСУ вынужденно отступают под натиском ВС РФ по всей линии фронта
ВСУ вынужденно отступают под натиском ВС РФ по всей линии фронта Фото:

Из-за продвижения российских военных на донецком направлении в зоне СВО была приостановлена работа украинского завода «Метинвест». В провале оборонительных действий обвинили командующего операциями на востоке ДНР Александра Луценко. Его уже отстранили от должности, сообщили источники в правительстве Украины.

«Александр Луценко отстранен от должности командующего Донецкой оперативно-тактической группой. Украинские силы под его командованием не смогли остановить широкомасштабное наступление. Россия за последний месяц захватила территорию размером примерно с половину Лондона», — на свои источники ссылается Financial Times.

Из служебной записки «Метинвеста» в адрес украинских властей следует, что была приостановлена работ на единственной в стране шахте по добыче коксующегося угля. Это произошло после того, как российские военные подошли к объекту на расстояние в два километра. Основной персонал и члены их семей были экстренно эвакуированы.

Шахта дает примерно половину общего объема добычи угля в Украине. Ресурс используют для производства кокса, а в дальнейшем — стали.

Украинские военные все чаще отказываются защищаться и сдаются в плен. Потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область уже перевалили за 40 тысяч человек. Сдерживать атаки неприятеля ВС РФ помогают буферные зоны, созданные при помощи БПЛА, пишет RT. При этом Украина винит в военных провалах Запад, передает «Национальная служба новостей».

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Из-за продвижения российских военных на донецком направлении в зоне СВО была приостановлена работа украинского завода «Метинвест». В провале оборонительных действий обвинили командующего операциями на востоке ДНР Александра Луценко. Его уже отстранили от должности, сообщили источники в правительстве Украины. «Александр Луценко отстранен от должности командующего Донецкой оперативно-тактической группой. Украинские силы под его командованием не смогли остановить широкомасштабное наступление. Россия за последний месяц захватила территорию размером примерно с половину Лондона», — на свои источники ссылается Financial Times. Из служебной записки «Метинвеста» в адрес украинских властей следует, что была приостановлена работ на единственной в стране шахте по добыче коксующегося угля. Это произошло после того, как российские военные подошли к объекту на расстояние в два километра. Основной персонал и члены их семей были экстренно эвакуированы. Шахта дает примерно половину общего объема добычи угля в Украине. Ресурс используют для производства кокса, а в дальнейшем — стали. Украинские военные все чаще отказываются защищаться и сдаются в плен. Потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область уже перевалили за 40 тысяч человек. Сдерживать атаки неприятеля ВС РФ помогают буферные зоны, созданные при помощи БПЛА, пишет RT. При этом Украина винит в военных провалах Запад, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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