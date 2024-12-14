Из-за продвижения российских военных на донецком направлении в зоне СВО была приостановлена работа украинского завода «Метинвест». В провале оборонительных действий обвинили командующего операциями на востоке ДНР Александра Луценко. Его уже отстранили от должности, сообщили источники в правительстве Украины.
«Александр Луценко отстранен от должности командующего Донецкой оперативно-тактической группой. Украинские силы под его командованием не смогли остановить широкомасштабное наступление. Россия за последний месяц захватила территорию размером примерно с половину Лондона», — на свои источники ссылается Financial Times.
Из служебной записки «Метинвеста» в адрес украинских властей следует, что была приостановлена работ на единственной в стране шахте по добыче коксующегося угля. Это произошло после того, как российские военные подошли к объекту на расстояние в два километра. Основной персонал и члены их семей были экстренно эвакуированы.
Шахта дает примерно половину общего объема добычи угля в Украине. Ресурс используют для производства кокса, а в дальнейшем — стали.
Украинские военные все чаще отказываются защищаться и сдаются в плен. Потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область уже перевалили за 40 тысяч человек. Сдерживать атаки неприятеля ВС РФ помогают буферные зоны, созданные при помощи БПЛА, пишет RT. При этом Украина винит в военных провалах Запад, передает «Национальная служба новостей».
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