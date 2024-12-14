14 декабря 2024

Al Araby: власти Сирии хотят заключить военные соглашения с некоторыми странами

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С какими конкретно странами планируется заключать соглашение не уточняется
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Новые власти Сирии планируют заключить соглашение о совместной обороне с некоторыми странами. Об этом заявил глава вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани), сообщает телеканал Al Araby.

«Мы стремимся заключить соглашения о совместной обороне и выстраивать стратегические военные отношения с рядом государств», — сказал аль-Джулани. Он не уточнил, о каких конкретно странах идет речь.

Ранее Башар Асад покинул Сирию. В данный момент он вместе с семьей находится в России. Подробнее о том, как политический режим Асада пал рассказали в новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.

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Новые власти Сирии планируют заключить соглашение о совместной обороне с некоторыми странами. Об этом заявил глава вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани), сообщает телеканал Al Araby. «Мы стремимся заключить соглашения о совместной обороне и выстраивать стратегические военные отношения с рядом государств», — сказал аль-Джулани. Он не уточнил, о каких конкретно странах идет речь. Ранее Башар Асад покинул Сирию. В данный момент он вместе с семьей находится в России. Подробнее о том, как политический режим Асада пал рассказали в новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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