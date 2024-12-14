Al Araby: власти Сирии хотят заключить военные соглашения с некоторыми странами

Новые власти Сирии планируют заключить соглашение о совместной обороне с некоторыми странами. Об этом заявил глава вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани), сообщает телеканал Al Araby.
«Мы стремимся заключить соглашения о совместной обороне и выстраивать стратегические военные отношения с рядом государств», — сказал аль-Джулани. Он не уточнил, о каких конкретно странах идет речь.
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