Махонин рассказал о неприкасаемых в правительстве Прикамья

Под ротацию в прикамском отделении «Единой России» может попасть любой, невзирая на чин и должность, неприкасаемых нет. Так на вопрос корреспондента URA.RU об исключении из политсовета и президиума ЕР экс-главы Перми Алексея Демкина и первого вице-премьера Александра Борисова ответил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«У нас нет неприкасаемых. И Борисов, и Демкин, и прочие люди — так и будет продолжаться. Если он член правительства, это не исключает, что он не может быть выведен, что он является неприкасаемым. Под следующую ротацию может попасть в любой другой член правительства Прикамья», — объяснил корреспонденту информационного агентства Дмитрий Махонин.
Решение об исключении Борисова и Демкина было принято в конце ноября. Освободившиеся кресла заняли глава Кировского района Перми Михаил Борисов и главврач краевой инфекционной больницы Григорий Цепаев.
Махонин в составе делегации от региона принял участие в XXII съезде «Единой России», который проходил в Москве. Он рассказывал URA.RU, что в 2025 году работа местного отделения будет сосредоточена на реализации народной программы, гуманитарной миссии и поддержке бойцов СВО. На партийной встрече было принято решение включить в генсовет ЕР ветерана спецоперации из Прикамья Дениса Катаева.
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