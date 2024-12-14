14 декабря 2024
13 декабря 2024

Махонин рассказал о неприкасаемых в правительстве Прикамья

Махонин: ротация в ЕР может затронуть любого члена правительства Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Махонин считает — реготделению нужны кадровые перестановки для дальнейшего развития
Дмитрий Махонин считает — реготделению нужны кадровые перестановки для дальнейшего развития Фото:

Под ротацию в прикамском отделении «Единой России» может попасть любой, невзирая на чин и должность, неприкасаемых нет. Так на вопрос корреспондента URA.RU об исключении из политсовета и президиума ЕР экс-главы Перми Алексея Демкина и первого вице-премьера Александра Борисова ответил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«У нас нет неприкасаемых. И Борисов, и Демкин, и прочие люди — так и будет продолжаться. Если он член правительства, это не исключает, что он не может быть выведен, что он является неприкасаемым. Под следующую ротацию может попасть в любой другой член правительства Прикамья», — объяснил корреспонденту информационного агентства Дмитрий Махонин.

Решение об исключении Борисова и Демкина было принято в конце ноября. Освободившиеся кресла заняли глава Кировского района Перми Михаил Борисов и главврач краевой инфекционной больницы Григорий Цепаев.

Махонин в составе делегации от региона принял участие в XXII съезде «Единой России», который проходил в Москве. Он рассказывал URA.RU, что в 2025 году работа местного отделения будет сосредоточена на реализации народной программы, гуманитарной миссии и поддержке бойцов СВО. На партийной встрече было принято решение включить в генсовет ЕР ветерана спецоперации из Прикамья Дениса Катаева.

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Под ротацию в прикамском отделении «Единой России» может попасть любой, невзирая на чин и должность, неприкасаемых нет. Так на вопрос корреспондента URA.RU об исключении из политсовета и президиума ЕР экс-главы Перми Алексея Демкина и первого вице-премьера Александра Борисова ответил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «У нас нет неприкасаемых. И Борисов, и Демкин, и прочие люди — так и будет продолжаться. Если он член правительства, это не исключает, что он не может быть выведен, что он является неприкасаемым. Под следующую ротацию может попасть в любой другой член правительства Прикамья», — объяснил корреспонденту информационного агентства Дмитрий Махонин. Решение об исключении Борисова и Демкина было принято в конце ноября. Освободившиеся кресла заняли глава Кировского района Перми Михаил Борисов и главврач краевой инфекционной больницы Григорий Цепаев. Махонин в составе делегации от региона принял участие в XXII съезде «Единой России», который проходил в Москве. Он рассказывал URA.RU, что в 2025 году работа местного отделения будет сосредоточена на реализации народной программы, гуманитарной миссии и поддержке бойцов СВО. На партийной встрече было принято решение включить в генсовет ЕР ветерана спецоперации из Прикамья Дениса Катаева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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