14 декабря 2024

FT: США вышли на прямой контакт с повстанцами, захватившими Сирию

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Переговоры ведутся по зашифрованным каналам
Переговоры ведутся по зашифрованным каналам Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Вашингтон переговаривается с радикальными исламистами, захватившими власть в Сирии. Об этом сообщил источник в американском правительстве.

«США находятся в прямом контакте с исламистским движением, которое возглавило наступление с целью свержения Башара Асада (сирийского президента — прим. URA.RU), несмотря на то, что оно было признано террористической организацией. В это время западные и державы и страны Ближнего Востока настаивают на мирной смене режима», — приводит слова своего источника Financial Times.

Асад, перебравшийся в РФ после обострения конфликта, поручил на местах осуществить передачу власти в порядке мирного процесса. Он руководил государством с 2000 года. Новый лидер Ахмед аш-Шараа позже объявил о роспуске всех вооруженных группировок.

Ранее американские журналисты выяснили, что Израиль провел секретные переговоры с Иорданией по ситуации в Сирии. Предположительно, стороны обсудили поставки оружия с вооруженной оппозицией, формирующей переходное правительство, пишет RT. При том что в Европе собираются помочь Сирии с восстановлением, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении присоединить к своей стране пять сирийских городов, передает «Национальная служба новостей». 

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Вашингтон переговаривается с радикальными исламистами, захватившими власть в Сирии. Об этом сообщил источник в американском правительстве. «США находятся в прямом контакте с исламистским движением, которое возглавило наступление с целью свержения Башара Асада (сирийского президента — прим. URA.RU), несмотря на то, что оно было признано террористической организацией. В это время западные и державы и страны Ближнего Востока настаивают на мирной смене режима», — приводит слова своего источника Financial Times. Асад, перебравшийся в РФ после обострения конфликта, поручил на местах осуществить передачу власти в порядке мирного процесса. Он руководил государством с 2000 года. Новый лидер Ахмед аш-Шараа позже объявил о роспуске всех вооруженных группировок. Ранее американские журналисты выяснили, что Израиль провел секретные переговоры с Иорданией по ситуации в Сирии. Предположительно, стороны обсудили поставки оружия с вооруженной оппозицией, формирующей переходное правительство, пишет RT. При том что в Европе собираются помочь Сирии с восстановлением, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении присоединить к своей стране пять сирийских городов, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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