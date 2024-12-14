FT: США вышли на прямой контакт с повстанцами, захватившими Сирию

Вашингтон переговаривается с радикальными исламистами, захватившими власть в Сирии. Об этом сообщил источник в американском правительстве.
«США находятся в прямом контакте с исламистским движением, которое возглавило наступление с целью свержения Башара Асада (сирийского президента — прим. URA.RU), несмотря на то, что оно было признано террористической организацией. В это время западные и державы и страны Ближнего Востока настаивают на мирной смене режима», — приводит слова своего источника Financial Times.
Асад, перебравшийся в РФ после обострения конфликта, поручил на местах осуществить передачу власти в порядке мирного процесса. Он руководил государством с 2000 года. Новый лидер Ахмед аш-Шараа позже объявил о роспуске всех вооруженных группировок.
Ранее американские журналисты выяснили, что Израиль провел секретные переговоры с Иорданией по ситуации в Сирии. Предположительно, стороны обсудили поставки оружия с вооруженной оппозицией, формирующей переходное правительство, пишет RT. При том что в Европе собираются помочь Сирии с восстановлением, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении присоединить к своей стране пять сирийских городов, передает «Национальная служба новостей».
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