ВС Украины признали, что сбитый у Херсона летчик использовал оружие Запада

15 декабря 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Российские ПВО сбили самолет ВСУ иностранного производства Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти подтвердили, что сбитый российскими силами ПВО у Херсона летчик 299-й бригады тактической авиации использовал вооружение иностранного производства. При этом сведения о конкретном виде сбитого самолета не уточняются. «Пилоты тактической авиации ВСУ работают на грани возможностей. При этом используют все средства поражения иностранного производства», — сообщило со ссылкой на информацию Воздушных силах ВСУ ТАСС. По сведениям издания, самолет был сбит севернее Херсона. После инцидента губернатор области Владимир Сальдо объявил об авиационной опасности на территории и перевел оперативные службы в режим повышенной готовности. Как сообщало URA.RU ранее, ВС РФ уничтожили недалеко от Херсона боевой самолет Вооруженные силы Украины. В свою очередь украинские военные атаковали российские регионы с помощь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские власти подтвердили, что сбитый российскими силами ПВО у Херсона летчик 299-й бригады тактической авиации использовал вооружение иностранного производства. При этом сведения о конкретном виде сбитого самолета не уточняются. «Пилоты тактической авиации ВСУ работают на грани возможностей. При этом используют все средства поражения иностранного производства», — сообщило со ссылкой на информацию Воздушных силах ВСУ ТАСС. По сведениям издания, самолет был сбит севернее Херсона. После инцидента губернатор области Владимир Сальдо объявил об авиационной опасности на территории и перевел оперативные службы в режим повышенной готовности. Как сообщало URA.RU ранее, ВС РФ уничтожили недалеко от Херсона боевой самолет Вооруженные силы Украины. В свою очередь украинские военные атаковали российские регионы с помощь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).