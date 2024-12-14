ВС Украины признали, что сбитый у Херсона летчик использовал оружие Запада

Украинские власти подтвердили, что сбитый российскими силами ПВО у Херсона летчик 299-й бригады тактической авиации использовал вооружение иностранного производства. При этом сведения о конкретном виде сбитого самолета не уточняются.
«Пилоты тактической авиации ВСУ работают на грани возможностей. При этом используют все средства поражения иностранного производства», — сообщило со ссылкой на информацию Воздушных силах ВСУ ТАСС.
По сведениям издания, самолет был сбит севернее Херсона. После инцидента губернатор области Владимир Сальдо объявил об авиационной опасности на территории и перевел оперативные службы в режим повышенной готовности.
Как сообщало URA.RU ранее, ВС РФ уничтожили недалеко от Херсона боевой самолет Вооруженные силы Украины. В свою очередь украинские военные атаковали российские регионы с помощь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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