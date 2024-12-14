14 декабря 2024

ВС Украины признали, что сбитый у Херсона летчик использовал оружие Запада

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, стрельба, пво, сбойка, stock
Российские ПВО сбили самолет ВСУ иностранного производства Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти подтвердили, что сбитый российскими силами ПВО у Херсона летчик 299-й бригады тактической авиации использовал вооружение иностранного производства. При этом сведения о конкретном виде сбитого самолета не уточняются.

«Пилоты тактической авиации ВСУ работают на грани возможностей. При этом используют все средства поражения иностранного производства», — сообщило со ссылкой на информацию Воздушных силах ВСУ ТАСС.

По сведениям издания, самолет был сбит севернее Херсона. После инцидента губернатор области Владимир Сальдо объявил об авиационной опасности на территории и перевел оперативные службы в режим повышенной готовности.

Как сообщало URA.RU ранее, ВС РФ уничтожили недалеко от Херсона боевой самолет Вооруженные силы Украины. В свою очередь украинские военные атаковали российские регионы с помощь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Украинские власти подтвердили, что сбитый российскими силами ПВО у Херсона летчик 299-й бригады тактической авиации использовал вооружение иностранного производства. При этом сведения о конкретном виде сбитого самолета не уточняются. «Пилоты тактической авиации ВСУ работают на грани возможностей. При этом используют все средства поражения иностранного производства», — сообщило со ссылкой на информацию Воздушных силах ВСУ ТАСС. По сведениям издания, самолет был сбит севернее Херсона. После инцидента губернатор области Владимир Сальдо объявил об авиационной опасности на территории и перевел оперативные службы в режим повышенной готовности. Как сообщало URA.RU ранее, ВС РФ уничтожили недалеко от Херсона боевой самолет Вооруженные силы Украины. В свою очередь украинские военные атаковали российские регионы с помощь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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