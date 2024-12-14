14 декабря 2024
13 декабря 2024

Челябинцы в поисках авто на вторичном рынке выбирают Toyota и Kia

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль Тойота Рав-4 на улицах города. Екатеринбург, toyota, тойота, автомобили, рав-4, rav-4
Челябинцы предпочитают выбирать Toyota на рынке подержанных авто Фото:

В Челябинске составили топ иномарок, которые ищут на вторичном рынке автолюбители с бюджетом от 1,5 млн рублей. Среди машин с пробегом в ноябре 2024 года жители чаще всего выбирали Toyota и Kia. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Авто».

«Среди марок наибольшим спросом пользуются автомобили Toyota, которые занимают 17,4% в общей доле запросов. На втором месте — Kia. Mercedes-Benz также популярны среди покупателей подержанных автомобилей стоимостью выше 1,5 млн рублей. Далее в топ-5 входят BMW и Hyundai», — подчеркивается в исследовании.

Toyota Camry является лидером по количеству объявлений. Эта модель возглавила и рейтинг спроса. Следом идут Toyota RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser. Замыкают топ Kia Sportage и Hyundai Creta.

Анализ рынка продемонстрировал значительный рост предложения автомобилей стоимостью свыше 1,5 млн рублей. За год — на 36,9%. Средняя цена такой машины в ноябре 2024 года составила 2 320 000 рублей.

Как сообщало URA.RU ранее, количество объявлений с предложением китайских машин на вторичном рынке в Челябинской области в октябре выросло на три четверти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена автомобиля в этом сегменте составила 1 919 000 рублей

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В Челябинске составили топ иномарок, которые ищут на вторичном рынке автолюбители с бюджетом от 1,5 млн рублей. Среди машин с пробегом в ноябре 2024 года жители чаще всего выбирали Toyota и Kia. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Авто». «Среди марок наибольшим спросом пользуются автомобили Toyota, которые занимают 17,4% в общей доле запросов. На втором месте — Kia. Mercedes-Benz также популярны среди покупателей подержанных автомобилей стоимостью выше 1,5 млн рублей. Далее в топ-5 входят BMW и Hyundai», — подчеркивается в исследовании. Toyota Camry является лидером по количеству объявлений. Эта модель возглавила и рейтинг спроса. Следом идут Toyota RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser. Замыкают топ Kia Sportage и Hyundai Creta. Анализ рынка продемонстрировал значительный рост предложения автомобилей стоимостью свыше 1,5 млн рублей. За год — на 36,9%. Средняя цена такой машины в ноябре 2024 года составила 2 320 000 рублей. Как сообщало URA.RU ранее, количество объявлений с предложением китайских машин на вторичном рынке в Челябинской области в октябре выросло на три четверти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена автомобиля в этом сегменте составила 1 919 000 рублей
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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