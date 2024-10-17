В Прикамье стоимость праздничных корпоративов к Новому году вырастет до 15%

Средняя стоимость проведения праздничных корпоративов к концу года вырастет до 15%. Таким прогнозом поделились участники рынка.
«Все составляющие новогоднего корпоратива: банкетные залы, кейтеринг и event-организация в 2024 году уже выросли в цене. Удорожание этих позиций в декабре будет варьироваться от 10 до 15%», — пояснили эксперты, опрошенные «РБК-Пермь».
По словам собеседников издания, как правило, заказчики начинаются присматриваться к площадкам в августе. Самыми «горячими» месяцами для бронирования считаются сентябрь и октябрь. Прикамские предприниматели отмечают, что стоимость аренды зала в среднем теперь составляет 70 тысяч рублей. Средний чек новогоднего меню в декабре — порядка 4 тысяч рублей на человека.
На фоне инфляции заметно увеличение цены не только на услуги и аренду места проведения праздника, но и на работу ведущих. На формирование конечной стоимости напрямую влияет дефицит кадров в отрасли, считает бизнес.
Ранее пермские рестораны раскрыли цены на новогодние корпоративы. URA.RU выяснило, горожанам придется потратить на веселье от 900 до 3 500 рублей за гостя.
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