17 октября 2024

В Прикамье стоимость праздничных корпоративов к Новому году вырастет до 15%

© Служба новостей «URA.RU»
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Участники рынка ожидают, что в декабре ценник на проведение праздников увеличится в разы
Участники рынка ожидают, что в декабре ценник на проведение праздников увеличится в разы Фото:

Средняя стоимость проведения праздничных корпоративов к концу года вырастет до 15%. Таким прогнозом поделились участники рынка.

«Все составляющие новогоднего корпоратива: банкетные залы, кейтеринг и event-организация в 2024 году уже выросли в цене. Удорожание этих позиций в декабре будет варьироваться от 10 до 15%», — пояснили эксперты, опрошенные «РБК-Пермь».

По словам собеседников издания, как правило, заказчики начинаются присматриваться к площадкам в августе. Самыми «горячими» месяцами для бронирования считаются сентябрь и октябрь. Прикамские предприниматели отмечают, что стоимость аренды зала в среднем теперь составляет 70 тысяч рублей. Средний чек новогоднего меню в декабре — порядка 4 тысяч рублей на человека.

На фоне инфляции заметно увеличение цены не только на услуги и аренду места проведения праздника, но и на работу ведущих. На формирование конечной стоимости напрямую влияет дефицит кадров в отрасли, считает бизнес.

Ранее пермские рестораны раскрыли цены на новогодние корпоративы. URA.RU выяснило, горожанам придется потратить на веселье от 900 до 3 500 рублей за гостя.

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Средняя стоимость проведения праздничных корпоративов к концу года вырастет до 15%. Таким прогнозом поделились участники рынка. «Все составляющие новогоднего корпоратива: банкетные залы, кейтеринг и event-организация в 2024 году уже выросли в цене. Удорожание этих позиций в декабре будет варьироваться от 10 до 15%», — пояснили эксперты, опрошенные «РБК-Пермь». По словам собеседников издания, как правило, заказчики начинаются присматриваться к площадкам в августе. Самыми «горячими» месяцами для бронирования считаются сентябрь и октябрь. Прикамские предприниматели отмечают, что стоимость аренды зала в среднем теперь составляет 70 тысяч рублей. Средний чек новогоднего меню в декабре — порядка 4 тысяч рублей на человека. На фоне инфляции заметно увеличение цены не только на услуги и аренду места проведения праздника, но и на работу ведущих. На формирование конечной стоимости напрямую влияет дефицит кадров в отрасли, считает бизнес. Ранее пермские рестораны раскрыли цены на новогодние корпоративы. URA.RU выяснило, горожанам придется потратить на веселье от 900 до 3 500 рублей за гостя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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