18 октября 2024

Загулявший в Челябинске магнитогорец отправился домой на угнанной «Волге»

Житель Магнитогорска угнал в Челябинске «Волгу» и отправился на ней домой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт дорог в рамках национального проекта. Курган, скорость, угон, ремонт дороги, дорога, дорога после ремонта
Житель Магнитогорска решил не вызывать такси, а угнал чужое авто Фото:

В Магнитогорске Челябинской области задержали угонщика легковушки. Погостив в региональной столице, мужчина решил отправиться в родной город на машине. Для этого угнал «Волгу». Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону.

«В отдел полиции обратился челябинец с заявлением о пропаже автомобиля. Оперативники установили возможный маршрут передвижения угонщика и поняли, что машина находится в Магнитогорске. Выехав в город, они установили точное местонахождение авто», — проинформировала пресс-служба областного главка.

Задержали и подозреваемого, ранее судимого 33-летнего местного жителя. Он объяснил полицейским, что приехал в Челябинск к знакомым. Когда пришло время возвращаться домой, он решил угнать автомобиль.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске Челябинской области задержали угонщика легковушки. Погостив в региональной столице, мужчина решил отправиться в родной город на машине. Для этого угнал «Волгу». Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону. «В отдел полиции обратился челябинец с заявлением о пропаже автомобиля. Оперативники установили возможный маршрут передвижения угонщика и поняли, что машина находится в Магнитогорске. Выехав в город, они установили точное местонахождение авто», — проинформировала пресс-служба областного главка. Задержали и подозреваемого, ранее судимого 33-летнего местного жителя. Он объяснил полицейским, что приехал в Челябинск к знакомым. Когда пришло время возвращаться домой, он решил угнать автомобиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...