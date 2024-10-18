Загулявший в Челябинске магнитогорец отправился домой на угнанной «Волге»

В Магнитогорске Челябинской области задержали угонщика легковушки. Погостив в региональной столице, мужчина решил отправиться в родной город на машине. Для этого угнал «Волгу». Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону.
«В отдел полиции обратился челябинец с заявлением о пропаже автомобиля. Оперативники установили возможный маршрут передвижения угонщика и поняли, что машина находится в Магнитогорске. Выехав в город, они установили точное местонахождение авто», — проинформировала пресс-служба областного главка.
Задержали и подозреваемого, ранее судимого 33-летнего местного жителя. Он объяснил полицейским, что приехал в Челябинск к знакомым. Когда пришло время возвращаться домой, он решил угнать автомобиль.
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