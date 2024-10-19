19 октября 2024
18 октября 2024

В ХМАО подвели итоги дорожных работ за сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала года в округе отремонтировали 211 километров дорог
С начала года в округе отремонтировали 211 километров дорог Фото:

В ХМАО подвели итоги дорожно-строительных работ в 2024 году. За этот период в округе отремонтировали более 200 километров дорог и построили 27 километров, сообщил глава округа Руслан Кухарук.

«На рабочем совещании с главами муниципалитетов обсудили итоги дорожно-строительных работ в 2024 году. Ремонт завершен на 180 участках общей протяженностью более 211 километров, построены и реконструированы 27 километров», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. 

Он отметил, что профильный департамент совместно с муниципалитетами округа сформировал план дорожной деятельности. Он составлялся, в первую очередь, с учетом объектов, о которых говорили жители. Также Кухарук добавил, что правительство планирует двукратное увеличение увеличение средств на строительство и капитальный ремонт автодорог в округе. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО существенно пересмотрят подход к дорожным работам. Изменятся критерии оценки для выбора подрядчиков, которые будут производить дорожные работы в регионе.

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В ХМАО подвели итоги дорожно-строительных работ в 2024 году. За этот период в округе отремонтировали более 200 километров дорог и построили 27 километров, сообщил глава округа Руслан Кухарук. «На рабочем совещании с главами муниципалитетов обсудили итоги дорожно-строительных работ в 2024 году. Ремонт завершен на 180 участках общей протяженностью более 211 километров, построены и реконструированы 27 километров», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.  Он отметил, что профильный департамент совместно с муниципалитетами округа сформировал план дорожной деятельности. Он составлялся, в первую очередь, с учетом объектов, о которых говорили жители. Также Кухарук добавил, что правительство планирует двукратное увеличение увеличение средств на строительство и капитальный ремонт автодорог в округе.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО существенно пересмотрят подход к дорожным работам. Изменятся критерии оценки для выбора подрядчиков, которые будут производить дорожные работы в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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