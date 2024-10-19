В ХМАО подвели итоги дорожных работ за сезон

В ХМАО подвели итоги дорожно-строительных работ в 2024 году. За этот период в округе отремонтировали более 200 километров дорог и построили 27 километров, сообщил глава округа Руслан Кухарук.
«На рабочем совещании с главами муниципалитетов обсудили итоги дорожно-строительных работ в 2024 году. Ремонт завершен на 180 участках общей протяженностью более 211 километров, построены и реконструированы 27 километров», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.
Он отметил, что профильный департамент совместно с муниципалитетами округа сформировал план дорожной деятельности. Он составлялся, в первую очередь, с учетом объектов, о которых говорили жители. Также Кухарук добавил, что правительство планирует двукратное увеличение увеличение средств на строительство и капитальный ремонт автодорог в округе.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО существенно пересмотрят подход к дорожным работам. Изменятся критерии оценки для выбора подрядчиков, которые будут производить дорожные работы в регионе.
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