19 октября 2024
18 октября 2024

В столице ХМАО родился юбилейный по счету малыш

© Служба новостей «URA.RU»
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Родителей новорожденного поздравил глава города Максим Ряшин
Родителей новорожденного поздравил глава города Максим Ряшин Фото:

В Ханты-Мансийске зарегистрировали тысячного новорожденного. Власти города поздравили семью Мелехиных с торжественным событием. 

«В отделе ЗАГС администрации города Ханты-Мансийска зарегистрирован 1000 новорожденный малыш. В семье Мелехиных 11 октября родился сын — Кирилл», — сообщается в telegram-канале мэрии Ханты-Мансийска.

Свидетельство о рождении родители малыша получили в торжественной обстановке. Также югорчанам вручили поздравление от главы города Максима Ряшина.

Ранее военнослужащий приехал на выписку к сыну из зоны СВО. Торжественная встреча прошла в Сургуте. Там у бойца на свет появился настоящий богатырь, весом в пять килограмм.

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В Ханты-Мансийске зарегистрировали тысячного новорожденного. Власти города поздравили семью Мелехиных с торжественным событием.  «В отделе ЗАГС администрации города Ханты-Мансийска зарегистрирован 1000 новорожденный малыш. В семье Мелехиных 11 октября родился сын — Кирилл», — сообщается в telegram-канале мэрии Ханты-Мансийска. Свидетельство о рождении родители малыша получили в торжественной обстановке. Также югорчанам вручили поздравление от главы города Максима Ряшина. Ранее военнослужащий приехал на выписку к сыну из зоны СВО. Торжественная встреча прошла в Сургуте. Там у бойца на свет появился настоящий богатырь, весом в пять килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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