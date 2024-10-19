В столице ХМАО родился юбилейный по счету малыш

В Ханты-Мансийске зарегистрировали тысячного новорожденного. Власти города поздравили семью Мелехиных с торжественным событием.
«В отделе ЗАГС администрации города Ханты-Мансийска зарегистрирован 1000 новорожденный малыш. В семье Мелехиных 11 октября родился сын — Кирилл», — сообщается в telegram-канале мэрии Ханты-Мансийска.
Свидетельство о рождении родители малыша получили в торжественной обстановке. Также югорчанам вручили поздравление от главы города Максима Ряшина.
Ранее военнослужащий приехал на выписку к сыну из зоны СВО. Торжественная встреча прошла в Сургуте. Там у бойца на свет появился настоящий богатырь, весом в пять килограмм.
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