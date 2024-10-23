РФС: переговоры с УЕФА по возвращению российских клубов прошли успешно

Встреча с руководителями федераций — членами союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во Франции по поводу участия клубов из России в соревнованиях прошла успешно. Об этом рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов и отказался раскрыть детали обсуждений.
«Я никакими итогами не могу поделиться... Я оцениваю положительно», — сообщил Митрофанов в интервью РБК. Он подчеркнул, что не раскроет детали встречи, поскольку УЕФА доверяет России вопрос конфиденциальности.
В конце сентября стало известно о планах Союза европейских футбольных ассоциаций успокоить страны, бойкотирующие команды из России. По информации британского телеканала Sky News, УЕФА видит непоследовательность в противодействии возвращению РФ в различные чемпионаты.
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