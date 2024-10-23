23 октября 2024

РФС: переговоры с УЕФА по возвращению российских клубов прошли успешно

© Служба новостей «URA.RU»
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Детали переговоров об участии клубов из РФ на чемпионатах УЕФА остаются нераскрытыми
Детали переговоров об участии клубов из РФ на чемпионатах УЕФА остаются нераскрытыми Фото:

Встреча с руководителями федераций — членами союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во Франции по поводу участия клубов из России в соревнованиях прошла успешно. Об этом рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов и отказался раскрыть детали обсуждений.

«Я никакими итогами не могу поделиться... Я оцениваю положительно», — сообщил Митрофанов в интервью РБК. Он подчеркнул, что не раскроет детали встречи, поскольку УЕФА доверяет России вопрос конфиденциальности.

В конце сентября стало известно о планах Союза европейских футбольных ассоциаций успокоить страны, бойкотирующие команды из России. По информации британского телеканала Sky News, УЕФА видит непоследовательность в противодействии возвращению РФ в различные чемпионаты.

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Встреча с руководителями федераций — членами союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во Франции по поводу участия клубов из России в соревнованиях прошла успешно. Об этом рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов и отказался раскрыть детали обсуждений. «Я никакими итогами не могу поделиться... Я оцениваю положительно», — сообщил Митрофанов в интервью РБК. Он подчеркнул, что не раскроет детали встречи, поскольку УЕФА доверяет России вопрос конфиденциальности. В конце сентября стало известно о планах Союза европейских футбольных ассоциаций успокоить страны, бойкотирующие команды из России. По информации британского телеканала Sky News, УЕФА видит непоследовательность в противодействии возвращению РФ в различные чемпионаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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