Sky News: УЕФА планирует прекратить бойкоты России

Sky News: УЕФА пытается успокоить страны, которые отказываются играть с Россией

30 сентября 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

УЕФА призывает не бойкотировать матчи со сборными из России, сообщает Sky News Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предпринимает попытки успокоить страны, отказывающиеся играть со сборными из России. Об этом сообщает британский телеканал Sky News. Там уточнили, что УЕФА видит непоследовательность в противодействии возвращению России в различные молодежные чемпионаты. «УЕФА пытается успокоить федерации, которые отказываются играть со сборными России», — говорится в материале телеканала. Там также добавили, что организация, например, особо уделяет внимание позиции Украины, которая в июле разрешила своим спортсменам соревноваться с российскими атлетами. УЕФА видит непоследовательность в запрете участия российских спортсменов в молодежных чемпионатах. Ранее в исполнительном комитете УЕФА было принято решение разрешить молодежным сборным России принимать участие в международных соревнованиях в текущем сезоне. В ответ на это федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии и Румынии заявили, что их сборные не будут играть с российскими командами в любом случае. Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о необходимости наказания этих стран за их призывы к бойкоту российских юношеских сборных на соревнованиях, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предпринимает попытки успокоить страны, отказывающиеся играть со сборными из России. Об этом сообщает британский телеканал Sky News. Там уточнили, что УЕФА видит непоследовательность в противодействии возвращению России в различные молодежные чемпионаты. «УЕФА пытается успокоить федерации, которые отказываются играть со сборными России», — говорится в материале телеканала. Там также добавили, что организация, например, особо уделяет внимание позиции Украины, которая в июле разрешила своим спортсменам соревноваться с российскими атлетами. УЕФА видит непоследовательность в запрете участия российских спортсменов в молодежных чемпионатах. Ранее в исполнительном комитете УЕФА было принято решение разрешить молодежным сборным России принимать участие в международных соревнованиях в текущем сезоне. В ответ на это федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии и Румынии заявили, что их сборные не будут играть с российскими командами в любом случае. Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о необходимости наказания этих стран за их призывы к бойкоту российских юношеских сборных на соревнованиях, передает «Национальная служба новостей».