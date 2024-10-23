В Челябинской области умер ученый, создавший 30 сортов картофеля

24 октября 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Ученый создал и адаптировал к климату порядка 30 сортов картофеля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области скончался ведущий селекционер Василий Дергилев, создавший 30 сортов картофеля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза. «Скончался ученый, много сделавший для развития селекции картофеля, — кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник отдела картофелеводства Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства Василий Петрович Дергилев. Под его руководством и при непосредственном участии создано около 30 селекционных сортов», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального министерства сообщили, что селекционер родился 10 декабря 1959 года в Новосибирской области, окончил Омский сельскохозяйственный институт и с 1991 года работал в челябинском научно-ислледовательском институте. Он разработал научные основы селекции картофеля в регионе, мобилизировал генофонд с дикими сородичами, а также адаптировал новые сорта к местному климату. В министерстве выражают глубокие соболезнования родным и близким ученого. К 20 октября в Челябинской области аграрии убрали все картофельные поля — 5650 га. Урожайность составила 168 центнеров на гектар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области скончался ведущий селекционер Василий Дергилев, создавший 30 сортов картофеля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза. «Скончался ученый, много сделавший для развития селекции картофеля, — кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник отдела картофелеводства Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства Василий Петрович Дергилев. Под его руководством и при непосредственном участии создано около 30 селекционных сортов», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального министерства сообщили, что селекционер родился 10 декабря 1959 года в Новосибирской области, окончил Омский сельскохозяйственный институт и с 1991 года работал в челябинском научно-ислледовательском институте. Он разработал научные основы селекции картофеля в регионе, мобилизировал генофонд с дикими сородичами, а также адаптировал новые сорта к местному климату. В министерстве выражают глубокие соболезнования родным и близким ученого. К 20 октября в Челябинской области аграрии убрали все картофельные поля — 5650 га. Урожайность составила 168 центнеров на гектар.