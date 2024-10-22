В Челябинской области убрали урожай картофеля

К 20 октября все картофельные поля региона убраны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области за вторую декаду октября аграрии убрали все картофельные поля. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра.

«По состоянию на 20 октября в Челябинской области убрано 100% общей уборочной площади картофеля — 5650 га. Урожайность составила 168 центнеров на гектар», — сообщили метеорологи.

Синоптики отметили, что уборка зерновых и зернобобовых культур близится к завершению. К 20 октября убрано 94% таких полей, это 1286,9 гектаров, урожайность достигает 15,8 центнеров на гектар. Также заканчивается уборка овощей, осталось всего 9% полей. Урожайность — 208,8 центнеров на гектар.