В Челябинской области убрали урожай картофеля

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Троицк. Виноградов Александр. Выборы. Челябинск., картошка, картофель, урожай, ведро
К 20 октября все картофельные поля региона убраны Фото:

В Челябинской области за вторую декаду октября аграрии убрали все картофельные поля. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра.

«По состоянию на 20 октября в Челябинской области убрано 100% общей уборочной площади картофеля — 5650 га. Урожайность составила 168 центнеров на гектар», — сообщили метеорологи.

Синоптики отметили, что уборка зерновых и зернобобовых культур близится к завершению. К 20 октября убрано 94% таких полей, это 1286,9 гектаров, урожайность достигает 15,8 центнеров на гектар. Также заканчивается уборка овощей, осталось всего 9% полей. Урожайность — 208,8 центнеров на гектар.

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В Челябинской области за вторую декаду октября аграрии убрали все картофельные поля. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра. «По состоянию на 20 октября в Челябинской области убрано 100% общей уборочной площади картофеля — 5650 га. Урожайность составила 168 центнеров на гектар», — сообщили метеорологи. Синоптики отметили, что уборка зерновых и зернобобовых культур близится к завершению. К 20 октября убрано 94% таких полей, это 1286,9 гектаров, урожайность достигает 15,8 центнеров на гектар. Также заканчивается уборка овощей, осталось всего 9% полей. Урожайность — 208,8 центнеров на гектар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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