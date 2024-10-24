Вице-губернатор Фалейчик: снежный коллапс в Челябинске не повторится. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Регион закупил много снегоуборочной техники, уточнил Андрей Фалейчик
Регион закупил много снегоуборочной техники, уточнил Андрей Фалейчик Фото:

В Челябинске разработали план по предотвращению транспортных коллапсов в периоды сильных снегопадов. О том, что закуплена дополнительная техника и проработаны механизмы работы, URA.RU сообщил первый вице-губернатор Андрей Фалейчик.

«По поручению губернатора закуплено большое количество снегоуборочной техники. На сегодняшний день совместно с городом проработали ряд механизмов, которые помогут избежать ряда транспортных коллапсов, наступивших в предыдущие новогодние праздники», — сообщил URA.RU Фалейчик.

О том, что ситуация находится на контроле, замгубернатора сообщил во время открытия дорожной выставке. Он уточнил, что сезон дорожного ремонта подходит к концу, оценив итоги положительно. Министр транспорта региона Алексей Нечаев отметил, что за последнее время в область поставлено более тысячи единиц общественного транспорта. В декабре планируется усиление популярного автобуса №64.

В первый рабочий день 2024 года Челябинск встал в пробки, оцениваемый от 9 до 11 баллов. Последствия снежного коллапса появились на улицах областного центра после декабрьских снегопадов, усложнив работу общественного транспорта. Управляющие компании были оштрафованы, а остановки смогли расчистить только к середине января. 

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В Челябинске разработали план по предотвращению транспортных коллапсов в периоды сильных снегопадов. О том, что закуплена дополнительная техника и проработаны механизмы работы, URA.RU сообщил первый вице-губернатор Андрей Фалейчик. «По поручению губернатора закуплено большое количество снегоуборочной техники. На сегодняшний день совместно с городом проработали ряд механизмов, которые помогут избежать ряда транспортных коллапсов, наступивших в предыдущие новогодние праздники», — сообщил URA.RU Фалейчик. О том, что ситуация находится на контроле, замгубернатора сообщил во время открытия дорожной выставке. Он уточнил, что сезон дорожного ремонта подходит к концу, оценив итоги положительно. Министр транспорта региона Алексей Нечаев отметил, что за последнее время в область поставлено более тысячи единиц общественного транспорта. В декабре планируется усиление популярного автобуса №64. В первый рабочий день 2024 года Челябинск встал в пробки, оцениваемый от 9 до 11 баллов. Последствия снежного коллапса появились на улицах областного центра после декабрьских снегопадов, усложнив работу общественного транспорта. Управляющие компании были оштрафованы, а остановки смогли расчистить только к середине января. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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