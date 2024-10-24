Челябинские журналисты пожаловались генпрокурору на главу района

24 октября 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Редакция газеты осталась без денег за печать документов администрации района Фото: Илья Московец © URA.RU Редакция газеты «Авангард» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) пожаловалась в Генпрокуратуру РФ на действия главы района Николая Шимановича и возглавляемой им администрации. Как следует из пояснений участников конфликта, спор возник из-за отсутствия оплаты со стороны власти за публикацию официальной информации. «В уставе района прописано, что нормативно-правовые акты должны публиковаться в „Авангарде“. В этом году девять месяцев публиковали их за свой счет. Рассчитывали потом получить деньги. Кстати финансирование сократили: раньше на год предусматривалось 1,5 млн рублей, теперь — на полмиллиона меньше. Конкурс администрация объявила только в июле. Мы были единственными, кто заявил об участии. Но за день до окончания срока подачи заявок конкурс власти отменили. Сейчас документы администрации райна выходят, но в законную силу не вступают, поскольку в издании не публикуются», — рассказал URA.RU главный редактор издания Александр Донцов. Администрация района является одним из учредителей редакции. До 2024 года власти ей платили субсидию, призванную погасить часть затрат на производство газеты и публикацию документов. Финансирование ведется через конкурс. «Принять в них участие мог любой желающий. Когда пошли дожди, возникла угроза прорыва дамбы в Верх-Катавке. Если бы это случилось, пострадало бы несколько населенных пунктов вниз по течению реки. Быстро найти деньги на ремонт мы смогли, задействовав резервный фонд главы района. Позвонил Донцову, пригласив поговорить, как быть с оплатой. Но он сослался на то, что в отпуске. А потом заявил в Генпрокуратуру РФ», — рассказал URA.RU Шиманович. Донцов рассказал, что конкурс отменили уже после его выхода из отпуска. С 1 октября редакция перестала принимать документы для публикации. Денег на выход еженедельника не хватает. Пришлось сократить штаты: вместо 11 человек осталось семь, продали транспорт. Основная масса публикаций связана с решениями депутатов. Власти предусмотрели средства, и 400 тысяч будет выделено на размещение решений райсобрания. Часть заказов направляют муниципалитеты в составе района, финансово участвует региональный Фонд поддержки СМИ. К настоящему моменту принципиально проблема осталась без решения. Новый конкурс не объявлен, и пока не ясно, пойдет ли финансирование публикации нормативных актов в 2024 году по основному контракту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Редакция газеты «Авангард» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) пожаловалась в Генпрокуратуру РФ на действия главы района Николая Шимановича и возглавляемой им администрации. Как следует из пояснений участников конфликта, спор возник из-за отсутствия оплаты со стороны власти за публикацию официальной информации. «В уставе района прописано, что нормативно-правовые акты должны публиковаться в „Авангарде“. В этом году девять месяцев публиковали их за свой счет. Рассчитывали потом получить деньги. Кстати финансирование сократили: раньше на год предусматривалось 1,5 млн рублей, теперь — на полмиллиона меньше. Конкурс администрация объявила только в июле. Мы были единственными, кто заявил об участии. Но за день до окончания срока подачи заявок конкурс власти отменили. Сейчас документы администрации райна выходят, но в законную силу не вступают, поскольку в издании не публикуются», — рассказал URA.RU главный редактор издания Александр Донцов. Администрация района является одним из учредителей редакции. До 2024 года власти ей платили субсидию, призванную погасить часть затрат на производство газеты и публикацию документов. Финансирование ведется через конкурс. «Принять в них участие мог любой желающий. Когда пошли дожди, возникла угроза прорыва дамбы в Верх-Катавке. Если бы это случилось, пострадало бы несколько населенных пунктов вниз по течению реки. Быстро найти деньги на ремонт мы смогли, задействовав резервный фонд главы района. Позвонил Донцову, пригласив поговорить, как быть с оплатой. Но он сослался на то, что в отпуске. А потом заявил в Генпрокуратуру РФ», — рассказал URA.RU Шиманович. Донцов рассказал, что конкурс отменили уже после его выхода из отпуска. С 1 октября редакция перестала принимать документы для публикации. Денег на выход еженедельника не хватает. Пришлось сократить штаты: вместо 11 человек осталось семь, продали транспорт. Основная масса публикаций связана с решениями депутатов. Власти предусмотрели средства, и 400 тысяч будет выделено на размещение решений райсобрания. Часть заказов направляют муниципалитеты в составе района, финансово участвует региональный Фонд поддержки СМИ. К настоящему моменту принципиально проблема осталась без решения. Новый конкурс не объявлен, и пока не ясно, пойдет ли финансирование публикации нормативных актов в 2024 году по основному контракту.