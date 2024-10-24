В Челябинске на выходных проведут фестиваль регтайма, аниме-пати и Хэллоуин. Афиша

25 октября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Косплееры и «анимешники» соберутся на вечеринке в челябинском клубе Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске на выходных, 26 и 27 октября, пройдут костюмированные хэллоуинские вечеринки и показ косплееров. Для ценителей регтайма в одном из баров города проведут музыкальный фестиваль, а для будущих родителей запланирован форум. Об этих и других культурных событиях — в материале URA.RU. Стартовала серия хэллоуинских мероприятий На «Белом рынке» Хэллоуин отметят 26 октября. Для гостей прозвучит живая музыка от Jam band и диджей-сет от BULGAKOV’A. Ожидается развлекательная программа от фокусника, аквагрим и фотосессии. Также всем, кто придет в тематическом костюме обещают подарки. Участие бесплатное. В Челябинске выберут лучший хэллоуинский костюм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Хэллоуинскую костюмированную вечеринку проведут 25 и 26 октября в ресторане «Максимилианс». За лучший образ будут дарить подарки. На сцене заведения выступит группа «Кафе Улыбка». Стоимость входа — 350 рублей (за музыкальное сопровождение). «Охэллуительная пати», запланированная в пространстве «Свобода2» состоится 26 октября. В программе мероприятия: интерактивы от диджея и ведущего, фотосессии в жуткой атмосфере, конкурсы, подарки и консультация от астролога. Стоимость билета- 1333 рубля. Где соберутся любители регтайма, аниме и книжек Фестиваль «Регтайм на Урале» пройдет в баре «ФортеПьяно» 27 октября. В заведении соберутся 16 музыкантов, которые проведут лекторий об истории регтайма и особенностях жанра, а также исполнят значимые композиции. Вход на мероприятие свободный. Собранные средства со встречи любителей книг пойдут на содержание котов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В котокафе «Котофей» 27 октября проведут «неформальную книжную встречу» с писательницей рассказов Дарьей Насоновой. В рамках мероприятия Насонова расскажет о книжных новинках и посоветует произведения для прочтения на осень. Стоимость участия — 400 рублей. Клуб OZZ 27 октября соберет в своих стенах фанатов аниме-культуры. Для гостей организуют танцы под k-pop и саундтреки из японских мультфильмов. Пройдет показ косплееров и конкурсы. Стоимость посещения в костюме — 500 рублей, без — 600 рублей. Родительский форум и фестиваль «Уральская высота» Форум будет полезен как будущим родителям, так и парам, которые планируют беременность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Уральский беременный форум-2024» приглашает будущих родителей и пар, у которых уже есть дети на семинары и матер-классы, посвященные планированию, беременности, родам и уходу за новорожденными. Форум пройдет в Radisson Blu Hotel 27 октября. На площадке также расположится «Беременная ярмарка» и фотозона. Стоимость одного билета — 850 рублей, парного — 1500 рублей. Гала-концерт фестиваля «Уральская высота» пройдет на сцене концертного зала имени Прокофьева 27 октября. Там соберутся детские коллективы из Челябинска, Магнитогорска, Самары и республики Адыгея. Стоимость билетов — от 300 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на выходных, 26 и 27 октября, пройдут костюмированные хэллоуинские вечеринки и показ косплееров. Для ценителей регтайма в одном из баров города проведут музыкальный фестиваль, а для будущих родителей запланирован форум. Об этих и других культурных событиях — в материале URA.RU. На «Белом рынке» Хэллоуин отметят 26 октября. Для гостей прозвучит живая музыка от Jam band и диджей-сет от BULGAKOV’A. Ожидается развлекательная программа от фокусника, аквагрим и фотосессии. Также всем, кто придет в тематическом костюме обещают подарки. Участие бесплатное. Хэллоуинскую костюмированную вечеринку проведут 25 и 26 октября в ресторане «Максимилианс». За лучший образ будут дарить подарки. На сцене заведения выступит группа «Кафе Улыбка». Стоимость входа — 350 рублей (за музыкальное сопровождение). «Охэллуительная пати», запланированная в пространстве «Свобода2» состоится 26 октября. В программе мероприятия: интерактивы от диджея и ведущего, фотосессии в жуткой атмосфере, конкурсы, подарки и консультация от астролога. Стоимость билета- 1333 рубля. Фестиваль «Регтайм на Урале» пройдет в баре «ФортеПьяно» 27 октября. В заведении соберутся 16 музыкантов, которые проведут лекторий об истории регтайма и особенностях жанра, а также исполнят значимые композиции. Вход на мероприятие свободный. В котокафе «Котофей» 27 октября проведут «неформальную книжную встречу» с писательницей рассказов Дарьей Насоновой. В рамках мероприятия Насонова расскажет о книжных новинках и посоветует произведения для прочтения на осень. Стоимость участия — 400 рублей. Клуб OZZ 27 октября соберет в своих стенах фанатов аниме-культуры. Для гостей организуют танцы под k-pop и саундтреки из японских мультфильмов. Пройдет показ косплееров и конкурсы. Стоимость посещения в костюме — 500 рублей, без — 600 рублей. «Уральский беременный форум-2024» приглашает будущих родителей и пар, у которых уже есть дети на семинары и матер-классы, посвященные планированию, беременности, родам и уходу за новорожденными. Форум пройдет в Radisson Blu Hotel 27 октября. На площадке также расположится «Беременная ярмарка» и фотозона. Стоимость одного билета — 850 рублей, парного — 1500 рублей. Гала-концерт фестиваля «Уральская высота» пройдет на сцене концертного зала имени Прокофьева 27 октября. Там соберутся детские коллективы из Челябинска, Магнитогорска, Самары и республики Адыгея. Стоимость билетов — от 300 рублей.