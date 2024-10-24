Свердловчанки нашли пропавших на СВО мужей в украинском плену

25 октября 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

Солдаты находятся в плену порядка месяца (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Трех свердловских солдат, пропавших в ходе спецоперации РФ на Украине, обнаружили в плену ВСУ их жены, увидев видео с мужчинами, разлетевшееся по сети. Военнослужащих захватили примерно месяц назад, рассказали URA.RU в пресс-службе уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. «В плен попали контрактники: 51-летний Михаил Чурочкин из Екатеринбурга, 43-летний Иван Гуськов из Нижнего Тагила и 52-летний Алексей Евдокимов, который также жил на Урале. Там они находятся уже порядка месяца», — пояснили в пресс-службе. Отмечается, что обращения от родственников бойцов к Мерзляковой поступили в конце прошлой недели, когда мужей увидели на видео. «Сразу же после этого Татьяна Георгиевна подала список с их именами федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы наших ребят включили на обмен с Украиной», — добавили там. Когда состоится обмен военнопленными, неизвестно, так как в данном процессе многое зависит не от российской стороны. Ранее URA.RU рассказывало о четырех свердловчанах, вернувшихся домой после масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной. Все возвращенные — участники боев в Курской области. Их должны перевезти в санаторий Минобороны России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трех свердловских солдат, пропавших в ходе спецоперации РФ на Украине, обнаружили в плену ВСУ их жены, увидев видео с мужчинами, разлетевшееся по сети. Военнослужащих захватили примерно месяц назад, рассказали URA.RU в пресс-службе уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. «В плен попали контрактники: 51-летний Михаил Чурочкин из Екатеринбурга, 43-летний Иван Гуськов из Нижнего Тагила и 52-летний Алексей Евдокимов, который также жил на Урале. Там они находятся уже порядка месяца», — пояснили в пресс-службе. Отмечается, что обращения от родственников бойцов к Мерзляковой поступили в конце прошлой недели, когда мужей увидели на видео. «Сразу же после этого Татьяна Георгиевна подала список с их именами федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы наших ребят включили на обмен с Украиной», — добавили там. Когда состоится обмен военнопленными, неизвестно, так как в данном процессе многое зависит не от российской стороны. Ранее URA.RU рассказывало о четырех свердловчанах, вернувшихся домой после масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной. Все возвращенные — участники боев в Курской области. Их должны перевезти в санаторий Минобороны России.