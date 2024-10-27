27 октября 2024
26 октября 2024

«Росатом» объяснил причины сделки с миллиардером из ХМАО

Миллиардер из ХМАО Салихов будет кормить гостей отеля «Росатома»
© Служба новостей «URA.RU»
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"Росатом" объяснил, почему выбрал компанию миллиардера из ХМАО для поставки готовых блюд для своей гостиницы
"Росатом" объяснил, почему выбрал компанию миллиардера из ХМАО для поставки готовых блюд для своей гостиницы Фото:

Техническая академия «Росатома» решила закупать питание у компании миллиардера из ХМАО Рината Салихова («Кьюми») для поставок продукции в свою гостиницу в Москве. Представители корпорации сообщили URA.RU, что основной причиной сотрудничества стало экспериментальное внедрение инновационных технологий изготовления готовых блюд.

«Благодаря инновационным технологиям, разработанным данной компанией, у нас появилась возможность обеспечить гостей, проживающих в гостинице „Орбиталь“, качественным питанием с минимальным количеством обслуживающего персонала. Мы впервые решили перейти на этот формат питания», — сообщили агентству представители технической академии «Росатома».

По информации «Росатома», готовые блюда, которые им будет поставлять компания югорского миллиардера, охлаждены с помощью шоковой заморозки. Сам Салихов является совладельцем компании «Кьюми» и крупнейшего в Югре нефтесервисного предприятия «Аргос» из Когалыма.

Ранее URA.RU писало, что компания Салихова выиграла у Росатома тендер почти на два миллиона рублей. Сам бизнесмен владеет активами на сумму 3,7 миллиардов рублей.

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Техническая академия «Росатома» решила закупать питание у компании миллиардера из ХМАО Рината Салихова («Кьюми») для поставок продукции в свою гостиницу в Москве. Представители корпорации сообщили URA.RU, что основной причиной сотрудничества стало экспериментальное внедрение инновационных технологий изготовления готовых блюд. «Благодаря инновационным технологиям, разработанным данной компанией, у нас появилась возможность обеспечить гостей, проживающих в гостинице „Орбиталь“, качественным питанием с минимальным количеством обслуживающего персонала. Мы впервые решили перейти на этот формат питания», — сообщили агентству представители технической академии «Росатома». По информации «Росатома», готовые блюда, которые им будет поставлять компания югорского миллиардера, охлаждены с помощью шоковой заморозки. Сам Салихов является совладельцем компании «Кьюми» и крупнейшего в Югре нефтесервисного предприятия «Аргос» из Когалыма. Ранее URA.RU писало, что компания Салихова выиграла у Росатома тендер почти на два миллиона рублей. Сам бизнесмен владеет активами на сумму 3,7 миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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