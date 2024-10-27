«Росатом» объяснил причины сделки с миллиардером из ХМАО

Техническая академия «Росатома» решила закупать питание у компании миллиардера из ХМАО Рината Салихова («Кьюми») для поставок продукции в свою гостиницу в Москве. Представители корпорации сообщили URA.RU, что основной причиной сотрудничества стало экспериментальное внедрение инновационных технологий изготовления готовых блюд.
«Благодаря инновационным технологиям, разработанным данной компанией, у нас появилась возможность обеспечить гостей, проживающих в гостинице „Орбиталь“, качественным питанием с минимальным количеством обслуживающего персонала. Мы впервые решили перейти на этот формат питания», — сообщили агентству представители технической академии «Росатома».
По информации «Росатома», готовые блюда, которые им будет поставлять компания югорского миллиардера, охлаждены с помощью шоковой заморозки. Сам Салихов является совладельцем компании «Кьюми» и крупнейшего в Югре нефтесервисного предприятия «Аргос» из Когалыма.
Ранее URA.RU писало, что компания Салихова выиграла у Росатома тендер почти на два миллиона рублей. Сам бизнесмен владеет активами на сумму 3,7 миллиардов рублей.
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