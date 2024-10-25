25 октября 2024

Какой будет погода в начале ноября в Свердловской области

В начале ноября в Свердловскую область придут похолодание и снег
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед и снежная каша. Екатеринбург, снег, уборка снега
В 2023 году снег лег раньше, чем в этом Фото:

В начале ноября в Свердловской области температура днем опустится до -2 градусов, при этом пойдет снег. Об этом рассказали в уральском Гидрометцентре.

«В первой пятидневке ноября в большинстве районов Свердловской области среднесуточная температура опустится до -2 градусов. Также появится снежный покров: сначала на севере, затем на западе Свердловской области», — говорится в сообщении.

Согласно климатическим данным, снежный покров устанавливается в первой половине ноября. В 2023 году снег лег примерно 24 октября. В последний день месяца высота его в Екатеринбурге была 15 см, правда, в середине ноября он почти сошел при оттепели.

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В начале ноября в Свердловской области температура днем опустится до -2 градусов, при этом пойдет снег. Об этом рассказали в уральском Гидрометцентре. «В первой пятидневке ноября в большинстве районов Свердловской области среднесуточная температура опустится до -2 градусов. Также появится снежный покров: сначала на севере, затем на западе Свердловской области», — говорится в сообщении. Согласно климатическим данным, снежный покров устанавливается в первой половине ноября. В 2023 году снег лег примерно 24 октября. В последний день месяца высота его в Екатеринбурге была 15 см, правда, в середине ноября он почти сошел при оттепели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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