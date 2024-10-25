Какой будет погода в начале ноября в Свердловской области

В начале ноября в Свердловской области температура днем опустится до -2 градусов, при этом пойдет снег. Об этом рассказали в уральском Гидрометцентре.
«В первой пятидневке ноября в большинстве районов Свердловской области среднесуточная температура опустится до -2 градусов. Также появится снежный покров: сначала на севере, затем на западе Свердловской области», — говорится в сообщении.
Согласно климатическим данным, снежный покров устанавливается в первой половине ноября. В 2023 году снег лег примерно 24 октября. В последний день месяца высота его в Екатеринбурге была 15 см, правда, в середине ноября он почти сошел при оттепели.
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