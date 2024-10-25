Природа Погода Какой будет погода в начале ноября в Свердловской области В начале ноября в Свердловскую область придут похолодание и снег 26 октября 2024 в 07:31 Размер текста - 17 + В 2023 году снег лег раньше, чем в этом Фото: Размик Закарян © URA.RU В начале ноября в Свердловской области температура днем опустится до -2 градусов, при этом пойдет снег. Об этом рассказали в уральском Гидрометцентре. «В первой пятидневке ноября в большинстве районов Свердловской области среднесуточная температура опустится до -2 градусов. Также появится снежный покров: сначала на севере, затем на западе Свердловской области», — говорится в сообщении. Согласно климатическим данным, снежный покров устанавливается в первой половине ноября. В 2023 году снег лег примерно 24 октября. В последний день месяца высота его в Екатеринбурге была 15 см, правда, в середине ноября он почти сошел при оттепели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В начале ноября в Свердловской области температура днем опустится до -2 градусов, при этом пойдет снег. Об этом рассказали в уральском Гидрометцентре. «В первой пятидневке ноября в большинстве районов Свердловской области среднесуточная температура опустится до -2 градусов. Также появится снежный покров: сначала на севере, затем на западе Свердловской области», — говорится в сообщении. Согласно климатическим данным, снежный покров устанавливается в первой половине ноября. В 2023 году снег лег примерно 24 октября. В последний день месяца высота его в Екатеринбурге была 15 см, правда, в середине ноября он почти сошел при оттепели. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям